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加州130億財產無人認領 網站可查 日裔團體尋回2.4萬元

記者王子涵／舊金山報導
加州主計長郭嫻（右一）幫助舊金山日裔公民聯盟舊金山分會尋回無人認領的財產，簽發一張2萬4087元的支票。（記者王子涵／攝影）
加州主計長郭嫻（右一）幫助舊金山日裔公民聯盟舊金山分會尋回無人認領的財產，簽發一張2萬4087元的支票。（記者王子涵／攝影）

加州主計長郭嫻 （Malia Cohen）6日來到舊金山日裔公民聯盟舊金山分會（JACL），簽發了一張2萬4087元的財產支票。根據其辦公室表示，日裔公民聯盟有兩項財產無人認領，包括69元的會員索賠費，和2萬4016.97元的儲蓄證索賠。這筆被追回的財產，讓日裔公民聯盟得以繼續投資於社區，宣傳日裔美國人的豐富歷史。

加州主計長辦公室管理的無人認領財產計畫，持有超過7620萬件無人認領的財產，總價值為130億元。常見的財產包括銀行帳戶、股票、債券、未兌現支票、保險金和保險箱物品等。自1959年以來，這項計畫一直幫助企業和其他實體尋回財產。

居民可登錄claimit.ca.gov查詢失聯物品，只要證明財產的合法歸屬，查詢及認領過程始終是免費的。

日裔公民聯盟舊金山分會秘書長村瀨（Emily Murase）向本報表示，由於分會的前任會長離世，導致帳戶無法找回。「我們知道有一筆錢存在這個帳戶，但是我們就是找不到。」

隨後分會突然接到一個來自洛杉磯律師的電話，稱可幫助找回這筆財產，但需要支付一定比例的律師費。

日裔公民聯盟舊金山分會的主席倉口（Judy Hamaguchi）找到主計長郭嫻。後者曾在舊金山第十區任市議員，成功尋回了這筆屬於該分會的財產。

日裔公民聯盟正籌畫「日本城歷史壁畫」項目，追回的財產讓壁畫項目得以開啟。（記者王...
日裔公民聯盟正籌畫「日本城歷史壁畫」項目，追回的財產讓壁畫項目得以開啟。（記者王子涵／攝影）

村瀨表示，分會正在籌畫「日本城歷史壁畫」項目，以講述對日本城歷史發展中的磨難和韌性。「項目預計的花費是2.5萬元，追回的財產得以讓壁畫項目開啟。」村瀨激動地說。

郭嫻表示，很榮幸能夠幫助日裔公民聯盟尋回2萬4087元的無主財產。「我呼籲所有加州人訪問我們的claimit.ca.gov網站，了解更多信息，並搜索他們的無人認領財產。」

日裔 舊金山 加州

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