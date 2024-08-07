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Waymo灣區自駕計程車服務 擴至舊金山之外

編譯林思牧╱綜合報導
自駕車科技公司Waymo宣布，把灣區的自駕計程車服務擴大到舊金山之外。 (waymo.com)
自駕車科技公司Waymo宣布，把灣區的自駕計程車服務擴大到舊金山之外。 (waymo.com)

自駕車科技公司Waymo於6日宣布，把灣區的自駕計程車(robotaxi)服務首度擴大到舊金山之外。原本服務的面積是45平方哩，即日起在55平方哩的範圍內都可以用手機程式叫車，但出發與到達的地點都必須在範圍內。

舊金山紀事報報導，現在德利市(Daly City)、布洛德慕爾(Broadmoor)、柯爾瑪(Colma)、外米慎(Outer Mission)、柯洛克-亞馬遜(Crocker-Amazon)和桑尼戴爾(Sunnydale)等地都納入灣區的營業範圍，乘客可以用Waymo One程式叫車。目前Waymo在高速公路上測試時，會有一名真人司機在車上作後備。但車上有乘客時車子不會開上高速公路。

另外，Waymo也在洛杉磯擴大營運範圍到79平方哩。加州公共事業委員會在3月份宣布，允許Waymo把營運範圍擴大到舊金山半島的22個城市。這些城市是位於舊金山南邊的聖馬刁縣境內。

Waymo是「字母公司」(Alphabet)旗下的先進科技企業，總部在山景城。去年秋季開始商業營運後，採取的一直是逐步擴充的策略。今年6月公司撤除「等候名單」，讓大眾都可以叫車，但當時只限於舊金山地區。

上個月Waymo指出他們有300輛自駕計程車，現在擴大營運範圍，不過6日的宣告中並沒有說現在有多少輛車在運行，但公司發言人表示車隊的陣容一直在加大。

根據加州車管局DMV的數據，登記在Waymo名下的車輛有778輛是有「部署許可證」(deployment permit)的，這些車輛可以在「完全無司機」(fully driverless)的情況下載客。Waymo的數據指出，5月份在舊金山一共有13萬3000人次的乘客，也就是平均每天4300人次。

現在營運範圍擴大，可以預期8月份的每日平均搭車人次會大幅上升。

舊金山 自駕車 加州

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