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舊金山國際機場 公布全新商標設計

記者王子涵╱舊金山報導
「S」代表流暢的飛行路徑、「F」象徵飛機的機翼、「O」代表門戶。（SFO提供）
「S」代表流暢的飛行路徑、「F」象徵飛機的機翼、「O」代表門戶。（SFO提供）

灣區的三大機場如今正處於一個變革的時代。舊金山灣屋崙國際機場（San Francisco Bay Oakland International Airport）正逐漸適應新的正式名稱，將地理位置置於城市名稱之前。聖荷西機場的正式全稱也在去年變成聖荷西峰田國際機場（San Jose Mineta International Airport）。而舊金山國際機場（San Francisco International Airport，簡稱SFO）在18個月的市場調研後，在6日公布了新的標誌和設計。

SFO表示，將用未來幾年逐步啟用新標誌。（SFO提供）
SFO表示，將用未來幾年逐步啟用新標誌。（SFO提供）

SFO在周二發布了一段90秒的「品牌進化」視頻。SFO表示，新的設計提供了創意的靈活性。抽象來看，新標誌的「S」和「F」之間似乎夾著一家噴氣式飛機。

「S」代表流暢的飛行路徑、「F」象徵飛機的機翼、「O」代表門戶。「SFO的新標誌代表了我們豐富的歷史精神、如今的活力和未來無限的可能。」機場主席薩特洛Ivar C. Satero說，「這表明我們致力於以人為本、以地球為先的機場體驗。」

新標誌沿用了稱之為「SFO黃金時刻藍」的青藍色，但新標志轉變為更加明亮、具有活力、且更具實用性的設計，如字母「O」的內部可以在特殊節日添加不同內容，在範例中，舊金山著名的有軌鐺鐺車、金門大橋等形象，與字母結合。

字母「O」的內部可以在特殊節日添加不同內容，在範例中，舊金山著名的有軌鐺鐺車、金...
字母「O」的內部可以在特殊節日添加不同內容，在範例中，舊金山著名的有軌鐺鐺車、金門大橋等形象，與字母結合。（SFO提供）

SFO表示，將用未來幾年逐步啟用新標誌，但首先以線上展示為優先，然後是員工制服、公交系統和印刷信息。目前，SFO官網已經採用新標誌。

隨著新標誌取代沿用24年的舊標識，一些旅客往往會感到不適應，甚至會反抗，如波特蘭國際機場更換其地毯時。華人設計師Sherry表示，SFO的新標誌採用了目前流行的簡潔設計，如同一款科技產品。她表示，舊標誌的確顯得過時，但這並不代表所有人會接受新的設計，人們需要幾年的時間才會逐漸接受新的設計。

舊金山 字母 聖荷西

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