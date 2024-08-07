學者：多重利空因素共振 引發全球股市大跌

專家指出，在過去的幾天裡，多種因素共振導致全球股市大跌：美國非農等重要數據大幅不及預期，引發衰退擔憂、日本加息導致日股連續暴跌、部分權重股財報不及預期、地緣局勢緊張、巴菲特 大幅減持蘋果引起恐慌等。

根據聯邦勞工統計局的最新統計，7月美國失業率意外升至4.3%，觸發所謂「薩姆法則」(Sahm's Rule)。華南理工大學經濟系一位不願具名的黃博士表示，薩姆法則是指當失業率的三個月移動平均值相對於前12個月的低點上升0.5個百分點或更多時，美國經濟就會陷入衰退。「薩姆法則自1960年以來，一共九次美國經濟衰退中全都得到了驗證，可以説預測衰退的準確率是百分百。」

他說，與此同時，巴菲特旗下的波克夏 ·海瑟威(Berkshire hathaway）公司，在二季度大幅減持了蘋果公司近一半的股權，從一季度末的7.89億股大幅減少至二季度末的約4億股。同時，波克夏公司還減持了美國銀行的股份，套現約38億元。巴菲特的這一大動作被市場解讀為對科技股高估值的警惕，進一步引發了市場的恐慌情緒。波克夏目前的現金儲備已增至2769億美元，再創歷史新高，而一季度末為1890億元。

「七大科技巨頭」中的蘋果（Apple）和輝達(Nvidia)等股票在全球市場拋售潮中大幅下跌。英特爾更是一晚上跌了26%。而其他科技巨頭如谷歌、微軟、亞馬遜和Meta（前身為Facebook）、特斯拉等股價也呈跌勢。

美國經濟前景的不確定性增加，特別是高於預期的失業率數據引發市場對經濟衰退的擔憂，同時多家科技公司發布的季度財報不儘如人意，進一步打擊了投資 者信心。

但仍有一些分析師認為，隨著投資者消化最新的經濟數據和財報結果，市場可能會在未來幾周內逐漸穩定。然而，經濟衰退的風險和對科技板塊高估值的擔憂仍將繼續影響市場情緒。