我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

編譯廖宜怡╱綜合報導
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）
房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

科技公司執行長、億萬富豪慈善家、政治名人、可眺望金門大橋美景、市值八位數豪宅，都是舊金山「億萬富豪街」（Billionaire′s Row）具有的特徵。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，這條「億萬富豪街」位於舊金山富裕社區太平洋崗（Pacific Heights），擁有許多舊金山市值最高的豪宅。根據房地產網站Zillow的分析，舊金山市值最高的50座豪宅的總價接近12億5000萬元，約有40座價值超過2000萬元，其中許多位於太平洋崗內或附近。

Zillow的數據顯示，舊金山市值最高的住宅是位於2950 Broadway Street一棟占地1萬2700平方呎的別墅，估計價值約3840萬元。根據美國人口普查局數據，這個數字相當於薩拉度加市（Saratoga）的全年收入，或舊金山2022年居民中位數收入的250倍。

Zillow經濟學家普拉卡許（Anushna Prakash）表示，因為疫情經歷了長時間低迷的豪宅市場（特定地區最昂貴的5%房屋），今年開始升溫。他說，由於很少有人負擔得起八位數房價住宅。這些豪宅的銷售時間通常很長，與疫情前相比，豪宅的庫存量仍然很低。

普拉卡許說：「銷售豪宅十分具有挑戰性，因為買家群體相對很小，這是豪宅價格增長往往十分緩慢的原因之一。但是，我們今年看到了不同的趨勢。」

根據C Magazine報導，2950 Broadway Street這棟豪宅是舊金山共和黨籍科技企業家崔恩納（Trevor Traina）與妻子共同擁有，他們於2013年以3500萬元買下，當時創下舊金山史上房屋成交價最高紀錄。這項紀錄最近被喬布斯（Steve Jobs）遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）打破，羅琳今年7月透過信託方式以7000萬元買下位於2840 Broadway Street一棟4層樓豪宅。但根據Zillow的估價，羅琳這棟住宅的市值約3230萬元。

Zillow稱，崔恩納夫婦2023年為Broadway Street這棟豪宅繳納了近60萬元房地產稅。根據2023年報稅紀錄，舊金山市值最高的十座豪宅中，房地產稅最低的是2901 Broadway Street，屋主自2017年以來一直住在此處，2023年的房地產稅不到40萬元。

舊金山 房地產 疫情

上一則

科技名人豪宅砍價6500萬售出

延伸閱讀

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
舊金山清理遊民帳篷1周 庇護所滿員程度近95%

舊金山清理遊民帳篷1周 庇護所滿員程度近95%
中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視

中華勇者林郁婷 奧運殿堂不容性別歧視
巴奧／女子拳擊爭議 J.K.羅琳促再採口腔黏膜驗性別

巴奧／女子拳擊爭議 J.K.羅琳促再採口腔黏膜驗性別

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀