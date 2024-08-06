可眺望金門大橋美景 50大豪宅 億萬富豪街占多數

房地產網站Zillow的估價，這棟位於舊金山2950 Broadway Street的豪宅市值約3840萬元。（取自Google地圖）

科技公司執行長、億萬富豪慈善家、政治名人、可眺望金門大橋美景、市值八位數豪宅，都是舊金山 「億萬富豪街」（Billionaire′s Row）具有的特徵。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）指出，這條「億萬富豪街」位於舊金山富裕社區太平洋崗（Pacific Heights），擁有許多舊金山市值最高的豪宅。根據房地產 網站Zillow的分析，舊金山市值最高的50座豪宅的總價接近12億5000萬元，約有40座價值超過2000萬元，其中許多位於太平洋崗內或附近。

Zillow的數據顯示，舊金山市值最高的住宅是位於2950 Broadway Street一棟占地1萬2700平方呎的別墅，估計價值約3840萬元。根據美國人口普查局數據，這個數字相當於薩拉度加市（Saratoga）的全年收入，或舊金山2022年居民中位數收入的250倍。

Zillow經濟學家普拉卡許（Anushna Prakash）表示，因為疫情 經歷了長時間低迷的豪宅市場（特定地區最昂貴的5%房屋），今年開始升溫。他說，由於很少有人負擔得起八位數房價住宅。這些豪宅的銷售時間通常很長，與疫情前相比，豪宅的庫存量仍然很低。

普拉卡許說：「銷售豪宅十分具有挑戰性，因為買家群體相對很小，這是豪宅價格增長往往十分緩慢的原因之一。但是，我們今年看到了不同的趨勢。」

根據C Magazine報導，2950 Broadway Street這棟豪宅是舊金山共和黨籍科技企業家崔恩納（Trevor Traina）與妻子共同擁有，他們於2013年以3500萬元買下，當時創下舊金山史上房屋成交價最高紀錄。這項紀錄最近被喬布斯（Steve Jobs）遺孀羅琳（Laurene Powell Jobs）打破，羅琳今年7月透過信託方式以7000萬元買下位於2840 Broadway Street一棟4層樓豪宅。但根據Zillow的估價，羅琳這棟住宅的市值約3230萬元。

Zillow稱，崔恩納夫婦2023年為Broadway Street這棟豪宅繳納了近60萬元房地產稅。根據2023年報稅紀錄，舊金山市值最高的十座豪宅中，房地產稅最低的是2901 Broadway Street，屋主自2017年以來一直住在此處，2023年的房地產稅不到40萬元。