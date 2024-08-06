聖昆汀監獄改革推加州模式實驗

在州長紐森（右）的指示下，加州最古老的聖昆汀監獄展開改革計畫。（美聯社）

位於灣區馬連縣的聖昆汀州立監獄 （San Quentin state prison）是加州 歷史最悠久、卻也是最惡名昭彰的監獄。加州州長紐森 （Gavin Newsom）去年宣布將整頓監獄文化，第一步是從聖昆汀開始。

聖荷西信使報（San Jose Mercury News）報導，聖昆汀監獄的獄警現在會向受刑人說早安，開始稱呼受刑人為「居民」。工作人員和受刑人會互相握手、互開玩笑。衛生紙置物櫃空了不必等人詢問，會有人自動補充。這些改變是仿傚挪威和其他北歐國家監獄的運作方式。在這些國家，監禁不會被視為是一種懲罰，而是一個康復的機會。

紐森表示，他想像的監獄系統不只是用來關押違法者，還必須能為受刑人獲釋後重新融入社會做好準備。這代表著，監獄將擴大職業訓練和進行藥物濫用治療，同時提供和正常社會互動的機會，取代建立在階級制度和恐懼之上的監獄文化。

在聖昆汀實施這項名為「加州模式」（California Model）的計畫，需要數年的時間和數億元資金。至於未來是否會推廣到加州其他31所州立監獄，將取決於這所172年歷史的監獄未來幾年的表現。

信使報表示，從某些方面來說，聖昆汀是最容易開始著手的地方。因為聖昆汀位於馬連縣，坐落在一些加州最昂貴的房地產市場上，擁有許多灣區先進的研究和法律援助資源。

聖昆汀設有一個用水泥和鐵條蓋成的五層樓高單位，狹小的牢房裡關押著一些加州男性死刑犯。在紐森的指示下，聖昆汀過去一年逐步將死刑犯轉移到其他監獄，希望能轉型為一個全面的康復中心。

除了死刑犯，聖昆汀還有其他3400名受刑人，這些受刑人被允許每日特定時間可以聚集在公共區域，參與康復計畫，提供的服務包括程式設計課程和媒體中心，媒體中心提供由受刑人製作的播客節目和新聞報紙。此外，聖昆汀還舉辦了西洋棋、踢球和腰旗美式足球（flag football）比賽，以促進監獄內的人際關係。

聖昆汀下一個目標是斥資2億3900萬元拆除一座舊工廠，然後在原有土地上興建通風的教室和新鮮食品市場，未來還可能開設一間咖啡店給受刑人經營。

不過，「加州模式」最大的目標是改變執法人員與受刑人之間的傳統對立關係。

因家暴被監禁的受刑人華倫（Steven Warren）是聖昆汀受刑人組織SkunkWorks的領導人，這個組織是由受刑人和外部維權人士組成的非營利團體，主要致力司法改革。華倫表示，受刑人和監獄工作人員之間互不信任和難以改變的關係，必須予以改變。

諮詢委員會主席史坦柏格（Steinberg）說：「我堅信，進行系統性改革的方法就是必須先播下種子，這需要耐心，雖然我不知道需要多長的時間才會開花結果。」