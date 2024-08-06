運動家隊持有屋崙體育場50%股權 將賣給AASEG

運動家隊同意出售所持屋崙體育場的50%股份給「非裔運動與娛樂集團」。(圖取自Oakland Arena官網)

根據來自買家的消息，屋崙 運動家棒球隊(Oakland A's)將售出其在體育館持股給一家私人開發集團，以完成將大型體育及娛樂綜合場地轉讓給私營機構的動作，並結束體育館未來的不確定性。

運動家隊去年宣布，在拉斯維加斯建造一座新體育場，並將在沙加緬度參加數個賽季。「舊金山紀事報」報導，球隊宣布，將售出球場155畝場地的50%份額，其中包括擁有57年歷史的體育館與屋崙競技場(Oakland Arena)，以1億2500萬元售給「非裔 運動與娛樂集團」(African American Sports & Entertainment Group，簡稱AASEG)。集團也於日前達成協議，以1億500萬元購進屋崙市府的另一半持股。

AASEG是一家由非裔領導的當地開發商與投資集團，執行合夥人包比特(Ray Bobbitt)表示，這筆交易具「歷史意義」。他指出，作為在距離體育館僅數個街區長大的屋崙本地人與長期企業主，對有機會承擔體育館場地管理工作充滿感謝。這是巨大機會，也是重要責任。

運動家隊主席卡瓦爾(Dave Kaval)表示，球隊很高興與AASEG達成協議。他在聲明指出，集團對場地的長期發展有以社區為導向的願景，並將成為強力管理者，領導力將為東屋崙地區與更廣大屋崙社區，提供巨大機會與利益。

屋崙市長盛桃在聲明中稱許這筆交易，表示當市府將其部分產權出售給AASEG進行談判時，就知道一切都水到渠成，讓一個機構控制整個體育館場地，將快速推動東屋崙地區急迫且必須發展。運動家隊做了正確的事，但這並非短期解決方案，而是耗資數十億元的開發項目，將在未來數十年內，提供可負擔房屋、就業 和商業機會、社區福利與稅收。

運動家隊於2019年購買阿拉米達縣一半體育館場地，並一直在分期付款。截至12月，運動家隊已向縣府支付4000萬元，但仍欠4500萬元，才能完成出售。官員透露，AASEG向運動家隊支付價格、高過球隊與縣府協議，可支付球隊應付給縣府的營運成本。

屋崙體育場所有權長期雙重持有，導致其未來複雜化。屋崙市曾於2021年首次表示，期望與AASEG獨家談判，購買或租用其所佔房產份額。AASEG提出價值50億元的大型項目，包括住房、新會議中心、青年露天劇場、餐廳與博物館。市府條款規定，地點建造所有住房必須有25%是可負擔房屋。