我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

運動家隊持有屋崙體育場50%股權 將賣給AASEG

編譯組／綜合報導
運動家隊同意出售所持屋崙體育場的50%股份給「非裔運動與娛樂集團」。(圖取自Oakland Arena官網)
運動家隊同意出售所持屋崙體育場的50%股份給「非裔運動與娛樂集團」。(圖取自Oakland Arena官網)

根據來自買家的消息，屋崙運動家棒球隊(Oakland A's)將售出其在體育館持股給一家私人開發集團，以完成將大型體育及娛樂綜合場地轉讓給私營機構的動作，並結束體育館未來的不確定性。

運動家隊去年宣布，在拉斯維加斯建造一座新體育場，並將在沙加緬度參加數個賽季。「舊金山紀事報」報導，球隊宣布，將售出球場155畝場地的50%份額，其中包括擁有57年歷史的體育館與屋崙競技場(Oakland Arena)，以1億2500萬元售給「非裔運動與娛樂集團」(African American Sports & Entertainment Group，簡稱AASEG)。集團也於日前達成協議，以1億500萬元購進屋崙市府的另一半持股。

AASEG是一家由非裔領導的當地開發商與投資集團，執行合夥人包比特(Ray Bobbitt)表示，這筆交易具「歷史意義」。他指出，作為在距離體育館僅數個街區長大的屋崙本地人與長期企業主，對有機會承擔體育館場地管理工作充滿感謝。這是巨大機會，也是重要責任。

運動家隊主席卡瓦爾(Dave Kaval)表示，球隊很高興與AASEG達成協議。他在聲明指出，集團對場地的長期發展有以社區為導向的願景，並將成為強力管理者，領導力將為東屋崙地區與更廣大屋崙社區，提供巨大機會與利益。

屋崙市長盛桃在聲明中稱許這筆交易，表示當市府將其部分產權出售給AASEG進行談判時，就知道一切都水到渠成，讓一個機構控制整個體育館場地，將快速推動東屋崙地區急迫且必須發展。運動家隊做了正確的事，但這並非短期解決方案，而是耗資數十億元的開發項目，將在未來數十年內，提供可負擔房屋、就業和商業機會、社區福利與稅收。

運動家隊於2019年購買阿拉米達縣一半體育館場地，並一直在分期付款。截至12月，運動家隊已向縣府支付4000萬元，但仍欠4500萬元，才能完成出售。官員透露，AASEG向運動家隊支付價格、高過球隊與縣府協議，可支付球隊應付給縣府的營運成本。

屋崙體育場所有權長期雙重持有，導致其未來複雜化。屋崙市曾於2021年首次表示，期望與AASEG獨家談判，購買或租用其所佔房產份額。AASEG提出價值50億元的大型項目，包括住房、新會議中心、青年露天劇場、餐廳與博物館。市府條款規定，地點建造所有住房必須有25%是可負擔房屋。

屋崙 非裔 就業

上一則

智能車專家賈旭東：州府規畫太多但執行力差

下一則

充電樁法規挑戰多 應超前部署

延伸閱讀

屋崙華人在家午睡 遭流彈擊中

屋崙華人在家午睡 遭流彈擊中
運動家隊出走 前執行長比恩感懷念、失落

運動家隊出走 前執行長比恩感懷念、失落
北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救
屋崙首個專項規畫闖關成功 將建近3萬住房 料帶動就業

屋崙首個專項規畫闖關成功 將建近3萬住房 料帶動就業
FBI突擊調查屋崙事件擴大至警局 華埠小組加班費受關注

FBI突擊調查屋崙事件擴大至警局 華埠小組加班費受關注

熱門新聞

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華程度 讓人瞠目結舌

2024-08-02 19:37
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
灣區新冠疫情升溫，但現在疫苗一劑難求。（美聯社）

灣區新冠疫情升溫 疫苗一劑難求 原因何在?

2024-08-01 02:20
來自中國台山的33歲華人卡車司機鄺潤華（音譯，Run Hua Kuang）1日下午下班，在東屋崙家中午睡，不幸遭子彈擊中，正在ICU搶救。妹妹盼熱心市民伸援手幫助。（取自GoFundMe頁面）

北加屋崙華人卡車司機 家中睡覺遭流彈擊中 ICU搶救

2024-08-04 16:52
雪佛龍宣布總部將從加州遷往德州。目前的總部辦公室是租賃的，坐落在科技園區之間。（翻攝自Google Map）

又一大企業從加州出走 雪佛龍總部明年1月遷往德州

2024-08-03 11:41
自8月17日起，購房者看房前需要與買方經紀簽訂合同，傳統上由賣方支付的買方經紀佣金也將由買家來支付。示意圖。(取自 Pexels)

房地產經紀佣金新制即將實施 房市仍觀望

2024-07-30 02:18

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀