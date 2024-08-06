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遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

科技名人豪宅砍價6500萬售出

記者徐蓓蓓╱舊金山報導

據「舊金山標準」報導，麥可尼里（Scott McNealy)是矽谷早期重要科技企業昇陽電腦（Sun Microsystems)的聯合創始人。他認為自己在波度拉谷（Portola Valley)5間臥室，7間衛浴，占地13畝豪宅，至少應該價值1億。但在上市6年之後，這處物業最後以3500萬元成交，比預估少了65%。

麥可尼里對此處物業傾注了不少心血，不僅有一個房間專門用來烤披薩，有一個110碼的高爾夫球道，有攀岩牆和更衣室的室內運動場，還有一個網球場，甚至一個標準的冰球場。

他在2008年辭去昇陽電腦執行長一職不久後，和妻子蘇珊一同建造了此處房屋。昇陽電腦後於2010年被甲骨文公司以74億元的價格收購。

這處豪宅的內部空間超過2萬1000平方呎，包括一處4000平方呎的客房；私人車道據說可以同時停下12輛車。

離開昇陽電腦後，麥可尼里開始經營一家社交媒體資訊公司，同時因為兒子從事體育行業而對高爾夫球運動的興趣日增。

現年69歲的麥可尼里早先說自己是個「狂熱的自由派」，但近年來卻日益傾向於川普的政治主張。2019年，他在自己的矽谷豪宅為川普連任舉辦了籌款會。

這處物業的交易紀錄於7月18日被聖馬刁縣記錄在案，買家顯示為Zenith Path有限公司。根據提交加州州務卿的文件，這家公司與紐約一家叫做Youhe Invest的公司共用一個地址，Youhe Invest的網站稱自己是有跨境投資業務，「專注服務超高淨值企業家和家庭」的企業。

曾經麥可尼里在擔任投資者和董事會成員的房地產公司Rex任職的地產經紀查塔（Deepee Chattha)說：「即使在目前的經濟情勢下，無論是誰買了這處物業都是賺到了。」她說，這類特殊的住宅因為缺乏比對，通常很難定價。

價格適中的房屋在灣區通常都會因為市場競爭激烈而溢價出售，奢華物業的售價卻會因為超富人群特有的原因，價格差異很大。

投資 矽谷 川普

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