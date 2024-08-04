屋崙首個專項規畫闖關成功 將建近3萬住房 料帶動就業

屋崙市中心區有史以來首個專項規畫通過，希望興建2萬9100套住房。圖為市中心。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市府表示，市中心區域專項規畫（Downtown Oakland Specific Plan）獲得通過，這是屋崙市中心區有史以來首個專項規畫，具有歷史性的里程碑意義，希望增加住房和就業 機會。共新建2萬9100套住房，其中包括7200多單元可負擔房， 並擴大公共服務、振興本地商業、增強公共安全。

市議會在7月16日通過這項規畫。市府聲明說，此舉為市中心未來指定了具有遠見卓識的路線圖，旨在滿足城市不斷發展的需求，同時保護其豐富的文化遺產。

屋崙市中心專項規畫涵蓋傑克倫敦區（Jack London District）到韓國城-北門（Koreatown-Northgate，KONO）社區的第27街，以及從公路980到美麗湖（Lake Merritt）的區域。儘管華埠 是市中心的重要組成部分，但它已被納入之前通過的美麗湖站區域規畫。

市府表示，最終的地區發展計畫反映了社區的廣泛呼聲，並適應了不斷變化的社會和經濟狀況，包括受疫情影響的社會和經濟狀況。它強調種族公平，旨在重建社區信任，同時增強未來的復原力。

屋崙市府說，規畫希望實現幾個關鍵目標。比如，增加住房和就業機會，預計將新建2萬9100套住房，其中包括7200多單元可負擔房。 並強調在交通樞紐附近增加就業崗位，確保所有居民方便出行。

公共服務支持計畫包括振興本地商業和支持經濟發展的舉措，以確保繁榮的商業景觀和建設社區財富，尤其是在受到種族差異傷害的有色人種社區。將實施各種戰略來啟動整個市中心的街道並改善安全狀況，以滿足日益增長的多元化人口的需求。

該計畫包括一些具體舉措，如支持非裔藝術運動和商業區 (BAMBD)，旨在保護和提升藝術和文化遺產。規畫另一個重點是，將西屋崙與市中心重新連接起來。

規畫包括一項分區激勵超市，旨在鼓勵開發商提供更多的住房和就業空間，同時提供社區福利，如可負擔房、公共領域的改善（如戶外表演空間和文化區基礎設施）、與當地非營利組織和土地信託合作出租的低於市場價格的商業空間以及公共廁所。