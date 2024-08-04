野狼闖貝克海灘 當著主人的面咬死博美狗 疑這原因惹禍

舊金山居民的寵物狗彼得在貝克海灘不幸遭一群野狼咬死。（電視新聞截圖）

舊金山 一名男子表示，他的寵物 狗最近在當地一個深受民眾喜愛的海灘遭一群野狼咬死，他呼籲公眾務必提高警覺。

灣區NBC電視台報導，舊金山居民里瓦德（Justin Rivard）1日上午7時15分左右與其伴侶帶著他們飼養的三隻狗到普西迪歐國家公園（Presidio National Park）內的貝克海灘（Baker Beach）玩耍，突然遭到五隻野狼包圍，三歲半的博美狗彼得（Peter）不幸被咬死。

里瓦德回憶說：「牠們以半圓形的陣仗圍住我們，露出銳利的牙齒，擺出要主動攻擊的姿態。當我試著要抱起彼得時，說時遲那時快，牠們已經咬住彼得，另外兩隻野狼則撲向我的伴侶，想把他懷裡另外兩隻狗也咬走。」

里瓦德說，他們揮舞著棍棒，並大聲尖叫，但野狼似乎無所畏懼。里瓦德表示，他和伴侶並沒有受傷，但心都碎了。

里瓦德哽咽地說：「我們到現在還難以接受事實。看到自己的狗這樣死在面前，是我們最不願意看到的事。」

在里瓦德向公園警方報案後，普西迪歐土地信託基金會（Presidio Land Trust）的野生動物生態學家聯絡了里瓦德。NBC指出，貝克海灘是由普西迪歐土地信託基金會、國家公園管理局（National Park Service）和非營利組織金門國家公園保護協會（Golden Gate National Park Conservancy）共同管理。

里瓦德表示，生態學家告訴他，野狼可能是被海灘附近遊民 營區的垃圾吸引到這裡。他說：「這裡有太多垃圾，包括大量食物，這些野狼為了保衛食物不被奪走，會堅守地盤，並在這裡建立統治地位。」

目前還不清楚哪一個單位負責清理這塊土地上的遊民營地。普西迪歐土地信託基金會發言人表示，這並非他們的責任，國家公園管理局和金門國家公園保護協會則沒有做出回應。

里瓦德認為，遊民營地是一個嚴重的問題，他希望有關單位能出面解決，並為進入公園的民眾設置更多關於野狼的警告標誌。