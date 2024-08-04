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馬斯克遭控違約 前CNN主播勒蒙提告求償

編譯組／綜合報導
馬斯克（右）取消合作合約，前CNN主播勒蒙（左）在舊金山對馬斯克提出告訴要求賠償。（電視新聞截圖）
馬斯克（右）取消合作合約，前CNN主播勒蒙（左）在舊金山對馬斯克提出告訴要求賠償。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，美國有線電視新聞網（CNN）前主播勒蒙（Don Lemon）起訴馬斯克（Elon Musk）和 社群媒體X公司（前身Twitter），稱其與馬斯克的社交媒體網站的一筆內容交易失敗後，這位億萬富翁欠他錢。

勒蒙向舊金山高等法院（San Francisco Superior Court）提起訴訟，指控馬斯克欺詐、違約及盜用勒蒙的姓名和肖像。勒蒙在訴狀中稱，他與馬斯克和X達成了一項協議，將在該網站上獨家播出一個訪談節目，保證年薪150萬美元，還有其他獎金和獎勵。

但他在網站上對馬斯克進行了一次採訪後，節目就不了了之。勒蒙的律師說，他從未得到報酬，但X公司卻從與他的合作中獲利。

馬斯克沒有對這起訴訟發表公開評論。

馬斯克收購推特網站後，裁掉了很大一部分員工，並解除一些有爭議帳號的禁令，導致一些廣告商撤離。根據訴狀，為了在網站上創建獨家內容以吸引廣告商回歸，X聯繫了勒蒙。

勒蒙起初很警惕，但最終還是被X公司的承諾所動搖。但訴狀稱，該公司故意欺騙他，明知 「如果他們準確地向勒蒙表示，獨家合作協議的目的和意義是利用勒蒙的姓名、肖像、聲譽和身份來恢復被告的聲譽，並吸引廣告商加入X台，勒蒙絕不會同意」。

文件中說，勒蒙當時處於弱勢，2023 年曾因評論當時的共和黨總統候選人海理（Nikki Haley）已過不惑之年，而被CNN解雇。

隨後，勒蒙斥資數十萬元成立了一家公司和工作室，並達成了為其節目錄製訪談的製作協議。

簽約兩個月後，勒蒙在第一期「The Don Lemon Show」節目中採訪了馬斯克。採訪中，勒蒙向馬斯克詢問了他對陰謀論、仇恨言論和其他敏感話題的看法，採訪快結束時，馬斯克惱羞成怒。馬斯克曾對勒蒙說：「我不必回答記者的問題。」

據稱之後不久，馬斯克就發簡訊給勒蒙的經紀人，說勒蒙的合約被取消了。X的品牌和內容負責人韋茨（Brett Weitz）後來告訴勒蒙，他不會得到報酬，「因為沒有簽署協議，儘管馬斯克之前向勒蒙表示不需要正式的書面協議或『填寫文件』」。

訴訟要求馬斯克支付薪酬及對 「心理和感情痛苦、羞辱以及精神肉體上的痛苦和折磨」的懲罰性賠償和補償。

馬斯克 舊金山 社群媒體

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