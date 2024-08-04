矽谷富豪為小孩慶生 豪擲25萬辦派對

矽谷富豪家庭兒童生日派對的奢華，甚至可達25萬元。（取自Pexels）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，灣區 專業為兒童娛樂服務的藝人舞台各不相同，有時是舊金山的一個公園，有時是矽谷 的豪宅及其寬闊的後院或網球場，也有可能被護送上一架私人飛機，或在山區牧場上表演節目。

對於小丑、魔術師、扭氣球 表演者、馬戲團表演者和派對策畫者來說，灣區良好的氣候、驚人的財富及稍遜於紐約或洛杉磯的人才儲備，使其成為兒童娛樂行業的夢想之地。Silly Circus Show 的創始人克拉布特里（Bri Crabtree）說：「這裡是全國最適合做這類工作的地方之一。」

「有些家長在電話裡非常低調，你根本看不出他們會有多奢華，」克拉布特里說，「等你到了那裡，你就會想，哦，這場面太震撼了。這和我小時候的生日派對完全不一樣。」

Fun and Confetti公司在提供全方位派對策畫服務的同時，還提供大型氣球裝置。他們組織過畢業派對、生日派對和成人禮，並把這些派對形容為 「小型婚禮」，非常奢華。家長們在這些派對上的花費 「動輒4萬至6萬元」。

在大多數情況下，他們發現，灣區的父母喜歡他們的聚會既特別又不張揚，與洛杉磯或東海岸飛地的華麗奢華形成了鮮明對比。

當然，矽谷也有一些家長不按常理出牌。魔術師陳（Dan Chan）和他的兒子詹姆斯（James）就曾在非常誇張的兒童慶典上表演過魔術。他的演出預算高達數萬元，據他估計，他辦過最大的狂歡派對是一家科技公司創始人的六歲孩子生日派對，演出費用約25萬元。

陳氏父子說，孩子很少有被寵壞或粗魯行為，他們曾目睹小學一年級的孩子們站起來親切地向客人致謝。他們的鎮定程度就像是在說，他們將來也會成為執行長，就像媽媽或爸爸一樣。

有時父母也會參與到慶祝活動中。這些人從事的都是高層次的工作，做事一絲不苟，這也會影響到他們策畫派對的方式。另一種情況是，父母太忙，沒有時間做任何策畫，他們更願意把一切外包給專業人士。

富裕的矽谷父母為優秀的藝人提供了生計，讓他們可以展示自己的技藝。陳說：「人們可能會認為這是一種浪費，但這是在為藝術家們提供一份工作。如果沒有這些派對，我們就會成為挨餓的藝術家。」