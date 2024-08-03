舊金山市中心周末系列免費娛樂活動 警察局、交通局做好準備

舊金山警察局、交通局均表示，已為近期每周末市中心的免費娛樂活動，完成安全維護和交通疏運規畫。（記者李怡/攝影）

從7日起，舊金山 每個周末將在市中心內河碼頭廣場(Embarcadero Plaza)推出Bricks系列免費娛樂活動，直到10月底。每周將為遊客、居民和家庭提供免費豐富的文娛演出與活動。舊金山警察局、交通局均表示，已為即將蜂擁而至的遊客們做好了準備。

舊金山警察局表示，舊金山市政中心廣場等地，一直有警員駐守和騎警巡邏，為保護民眾的安全。

交通局在6月與7月的大型市內音樂會中，已展現了即時輸送乘客的成熟準備，並將在接下來的活動中繼續與城市各部門做好配合。

即將到來的每周免費向公眾開放的活動，包括不同主題和客座嘉賓的問答之夜、探戈舞蹈課程、周五DJ歡樂時光、現場音樂、藝術活動展示、午餐時間社交活動和家庭日小組討論，以及兒童創意博物館 等社會和家庭活動。

在市經濟勞動力發展辦公室(OEWD)以及娛樂和公園部門的支持下，Bricks是激活市中心公共空間的最新行動，也是重振市中心經濟計畫的一部分。

Bricks系列活動也將帶動市中心小吃店和餐廳的活力。他們將為活動提供各種食品和飲料，參與店家包括Osha Thai和Vacant到Vibrant快閃店等。

舊金山為了吸引大家來到市中心，今年舉辦了多次娛樂活動。6月在市政中心廣場成功舉辦了一場戶外音樂節，活動門票全數售完，吸引了2萬5000人到訪舊金山市中心，為帶動市區經濟發展做出了巨大貢獻。

舊金山公園局經理金斯伯格(Phil Ginsburg)表示，6月在市政中心舉行的音樂節取得了巨大成功，吸引了數萬人來到市政中心地區，使得附近的餐廳、酒店和企業受益。很高興看到另一場大型活動在城市最具代表性的內河廣場舉行，市中心音樂節不僅具有娛樂性，還創造諸多就業 機會、是促進城市經濟發展的好方法。