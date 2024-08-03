果暉法師：法鼓山擬設灣區新道場 擴展課程

果暉法師認為，通過禪修和修習佛法，現代人可以找到內心的平靜並減少壓力。（記者張庭瑜╱攝影）

法鼓山方丈果暉法師近期來美訪問、弘法。他接受本報專訪時表示，法鼓山計畫在北美地區進一步擴展道場和課程，包括在舊金山灣區 尋找新道場地點，方便當地信眾參與。

談到佛法在現代社會的影響，果暉法師指出，佛教逐漸影響西方國家，越來越多西方人對禪修和佛教產生興趣。他強調，禪修能幫助人們放鬆身心，減少精神壓力。通過靜坐和呼吸練習，人們可以在日常生活中找到平靜。動態禪修如正念行走，讓心靈專注當下，避免過去和未來的煩惱。

在美國弘法的挑戰主要來自文化差異。美國人重視互動，華人 則習慣靜態練習。因此，在美國的禪修營須更多互動和相互激發。例如，西方人偏好心理學式的互動，台灣傳統做法則是個人思考。法鼓山也在美國道場採取創新措施，提供英文讀書會和互動活動，幫助參與者理解佛法，適應當地文化。

未來，法鼓山計畫在北美地區進一步擴展道場和課程。果暉法師表示，他們的紐約道場將提供更多禪修活動，並在舊金山灣區尋找新道場地點，方便當地信眾參與。這些道場不僅適合長期靜修，也能提供一、兩天的短期住宿，為參與者創造便利條件。在美國競爭壓力大的環境下，許多人需要通過禪修來緩解身心壓力，不論是靜態還是動態的修行方式，都有助於身心的放鬆和平衡。

果暉法師表示，美國強調個人自由，但借鑒佛法理念，或許可以改善一些社會問題。他認為，不同的佛教團體無論是漢傳佛教還是其他佛教團體，都可以在這方面提供幫助，推廣佛法觀念，提升社會整體素質。他進一步表示，美國人慷慨且心胸寬大，但直接的表達方式有時會引發衝突，缺乏安全感。他認為，這種氛圍需要改變，才能真正影響社會風俗，進化人心。

無論是當地的美國人、西方人或其他國家的人士，若能從禪修或佛法中得到啟發，將對自身和整個社會有所幫助。即便已有宗教信仰，也不妨礙從東方智慧中獲得新體悟。果暉法師補充，這種改變雖然不是一朝一夕可以達成，但透過持續的努力和推廣，定能為社會帶來正面影響。