舊金山19架紅燈照相機 哪裡開罰單最多?

舊金山Park Presidio Boulevard和Lake Street交口處的紅燈照相機，開出最多罰單。(谷歌地圖)

舊金山 目前在13個交叉路口一共有19架紅燈照相機(red-light cameras)，近期內還會在八個地點加裝相機。從2022年7月到2024年5月，照相機一共發出2萬3000多張闖紅燈的罰單，每張的罰金是500元。究竟哪個地點發出的罰單最多呢？

舊金山紀事報報導，當駕駛人在1號公路(此段又稱Park Presidio Boulevard )上往南開，從普里西迪歐區（Presidio）出來時，在Lake Street交口處的那架紅燈照相機，那段期間是開罰單最多的一架照相機，將近有2500張。

但這個路口卻不是罰單最多的交叉口，因為在Oak Street和Octavia Boulevard的交口，一共有三架照相機聯手開罰，同一段期間這裡共開出將近4900張罰單。另外，在第19街和Sloat Boulevard交口處，兩架照相機裝設在第19街上，一架是往南拍照，一架是往北拍照，同一時段中兩架照相機共開出大約3850張罰單。

舊金山的第一架紅燈照相機，是1996年裝設的。從那時起一直就不停的使用這種裝置，希望減少闖紅燈發生的車禍。數量最多的是在2013年，曾有47架紅燈照相機。舊金山交通管理處SFTMA的網站上指出，從1997年至2022年，因為闖紅燈造成的受傷車禍數目，因為紅燈照相機減少了66%。

SFTMA解釋，只有在燈號已經變紅以後闖進交叉口才算闖紅燈。譬如一輛車在燈號變黃後進入交叉口，在過到另一端之前燈號由黃變紅，這不算闖紅燈，不會被開罰單。不過有些交叉口是紅燈時不准右轉的，在這些地點如果紅燈時違規右轉，也會被開闖紅燈罰單，罰金都是直接繳給高等法院(Superior Court)。

SFTMA發言人Erica Kato指出，紅燈照相機只是該單位希望減少車禍的一項措施，其他的還有重新設定燈號時間(retiming signals)、道路重新整治(road reconfiguration)和改善能見度(visibility improvements)等等。

德州休士頓 原本也用紅燈照相機執法，後來公投中選民決定廢除這類裝置。經濟研究師費雪(Paul Fisher)比較前後的車禍數據，發現除掉照相機以後車禍數量沒有明顯的改變。但他認為舊金山的速限比休士頓的低，街道也比較狹窄，因此紅燈照相機的功用應該會比較好，能夠減少車禍發生的機會。