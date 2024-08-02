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FBI突擊調查屋崙事件擴大至警局 華埠小組加班費受關注

編譯組╱綜合報導
FBI突擊調查屋崙事件擴大至警局，負責華埠治安的警察專案小組受到關注。(圖取自屋崙警局臉書)
FBI突擊調查屋崙事件擴大至警局，負責華埠治安的警察專案小組受到關注。(圖取自屋崙警局臉書)

聯邦調查局(FBI)於6月20日在屋崙進行突擊調查之前數個月，負責華埠治安的警察專案小組已受到FBI關注。

華埠治安警察專案小組(Chinatown violence suppression initiative)初始是一個在疫情期間的特別工作小組，目的在屋崙市中心附近地區派駐警察巡邏，以因應犯罪率上升的擔憂，其因重建華埠居民與商家之間的信任，受到讚許。

然而，一名了解調查情況的消息人士告訴「聖荷西信使報」，該部門2023年的加班支出引起聯邦調查局探員的調查。

華埠治安經查專案小組的前任主管之一、屋崙警局中士鍾迪倫(Michael Chung)先前協助楊氏（Duong）家族向屋崙警局捐贈無人機。該家族企業在聯邦調查局目前調查內容、占重要角色上個月，FBI突擊搜查楊子忠（David Duong）的家、其子楊英雄(Andy Duong）及市長盛桃(Sheng Thao)住家。楊氏家族與市府簽約的垃圾回收公司「California Waste Solutions成為突擊目標。

調查也擴大到警局，本月發出傳票、要求交出內部電話名冊，同時交出自2021年初以來收到所有聯邦經費的詳細內容。目前尚未知，華埠小組的加班支出是否仍是調查人員焦點，或是聯邦大陪審團調查的一部分。

聖荷西信使報報導，根據新聞機構獲得的大量加班文件，數十名警察獲得超過5000小時的加班費，用於為華埠警察專案小組在屋崙市中心52個街區進行巡邏。

屋崙警方在地區開始新加班巡邏後，鍾迪倫向華埠領袖提出無人機在全市範圍內逮捕疑犯，並可協助搜救的想法，楊氏夫婦則提出可承擔費用。

有關屋崙警局加班紀錄內容，至少涉及74名警員、約占警局宣誓就職人員十分之一的加班細節，期間為2021年7月至2022年4月下旬。

其中，有三名警官獲得超過200小時加班費。根據非營利組織「Transparent California」報告，屋崙警察協會主席Huy Nguyen於2022年薪資福利總額增加近7萬8000元，達55萬3000元，其中有近26萬1000元為加班費。鍾迪倫於2021年獲得近50萬元總薪資福利，其中包括約27萬7000元加班費。

警局表示，在專案小組工作期間，犯罪率顯著下降。然而，警局領袖並未提供針對華埠的具體統計數據，詳細說明加班費、是否對整個社區犯罪率產生任何影響。

聖塔克拉拉大學政府倫理研究資深學者裴利薩羅(John Pelissero)質疑，警察加班過多是否為明智作法，因為他們可能因過勞。

華埠 屋崙 FBI

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