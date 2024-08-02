密爾布瑞2議員支持改造酒店成遊民屋 華裔參與成功罷免

大量華裔反對將La Quinta酒店改建遊民住房，並導致罷免密市兩位市議員。（記者劉先進╱攝影）

亞裔人口近半數的中半島城市密爾布瑞（Millbrae）選民，對兩位市議員卡哈蘭（Angelina Cahalan）和古德曼（Maurice Goodman）發起的罷免 成功。根據聖馬刁選務處最新數據，選區內投票 贊成罷免卡哈蘭和古德曼的選民分別占比70.91%、77.50%。

圖為密市議員古德曼。（取自市府網站）

不少說粵語或國語的華裔參與此次罷免。罷免發起人之一任嘉華（Albert Yan）8月1日說，罷免主要原因是，兩位市議員不理會洶湧民意的反對，仍然支持將La Quinta酒店改造成遊民 住房項目Homekey。項目會導致每年77萬多的損失，且距離多所學校近，造成極大安全隱患。密爾布瑞此前就此項目起訴聖馬刁縣政府被撤訴，市民將力爭推動市府上訴。

圖為密市議員卡哈蘭。（取自市府網站）

圍繞La Quinta酒店改建遊民住房的紛爭，從去年7月持續至今。罷免方的公開聲明說明罷免原因。在數月談話中，未能說服市議員卡哈蘭和古德曼，反對聖馬刁縣收購La Ǫuinta酒店、並將其改建為永久支持性住房的爭議計畫之後，密爾布瑞第二區和第四區的選民發起罷免行動。

他們認為，改建遊民項目的資金將來自公共稅款，包括加州Homekey項目的資金。居民擔心項目對城市的財政影響。由於該地點靠近學校（距離一所小學50呎，距離一所中學和學前班兩個街區）而導致公共安全問題。

大量華裔反對將La Quinta酒店改建遊民住房，並導致密市兩位市議員被罷免。（記者劉先進╱攝影）

居民還擔憂，聖馬刁縣類似項目會引發投訴增多、911報警電話激增。此外，兩位市議員沒有根據加州憲法第34條的規定，為密市居民就 La Ǫuinta項目投票的權利挺身而出。兩人也不支持密爾布瑞根據對聖馬刁縣提起訴訟。幾個草根組織策畫此次罷免。

選務處的數據說，第二區支持罷免卡哈蘭的投票人數為724人，得票率70.91%。第四區支持罷免古德曼的投票人數為1250人，得票率77.50%。8月22日將認證投票結果。

罷免方表示，這次特別選舉的投票率為46.3%，高於兩年前的大選。任嘉華表示，很高興看到選票證實大家一直以來所知道的情況。這些議員的行為不符合大多數選民的關切，他們歪曲民意。「這是民主的一大勝利。」就他所知，還有20張選票的簽名不是很清楚，但不影響投票結果，不知為何拖到22日才認證。

「8月9日是遞交11月競選市議員的截止日期。認證罷免時間太晚。兩個市議員罷免成功後，也趕不上11月大選選出新任市議員。屆時市議會將指定兩人填補空缺，但還是會影響市府運作。」

密爾布瑞市府此前已就此次酒店改造項目起訴聖縣，但被法官判決撤訴，市民將力爭推動米爾布瑞繼續上訴。

截至發稿，本報未獲遭罷免兩市議員回應。