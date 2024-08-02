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市長競選也是金錢角力 金山5候選人募資布里德領先

記者王子涵╱舊金山報導
總計超過300萬元的巨額資金將被投入到舊金山市長競選中。左起麥法恩、安世輝、丹尼爾羅偉、布里德、佩斯金。（記者王子涵／攝影）
總計超過300萬元的巨額資金將被投入到舊金山市長競選中。左起麥法恩、安世輝、丹尼爾羅偉、布里德、佩斯金。（記者王子涵／攝影）

8月第一天，參與舊金山市長競選的五位主要候選人1日相繼公布了最新的籌款數據，總計超過300萬元的巨額資金被投入到這場政治競爭中。其中現任市長布里德（London Breed）憑藉著一筆大額捐贈，暫時成為資金最雄厚的候選者。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，四位挑戰者麥法恩（Mark Farrell）、丹尼爾羅偉（Daniel Lurie，簡稱羅偉）、佩斯金（Aaron Peskin）和安世輝（Ahsha Safaí）都在大肆累計競選資金，並對籌款結果相當滿意。目前統計的資金總額，還不包括候選人從獨立委員會、公共融資和個人出資的數額，這些未統計的資金也將達到數百萬元。

任市長布里德自2021年12月宣布競選連任以來，共籌集了96萬1211元，同時還得到74萬3100元的公共融資。籌款來自3049名捐贈者，其中56%為本市居民，人均捐贈額為265元。

一個支持布里德連任的獨立委員會，也為她帶來了58.5萬元的收入，其最大的捐贈者是加密貨幣億萬富翁拉森（Chris Larsen），捐贈了40萬元。

麥法恩團隊表示，從2月開始競選開啟後，共從1879位捐贈者中籌得65萬4082元，人均捐款額為314元，其中超過74%的捐贈者來自舊金山本市。麥法恩還獲得了17.9萬元的公共融資。他還在積極遊說消防員工會的支持，可能會為他帶來額外的100萬元。

根據舊金山市的競選規則，對於候選人控制的競選活動，捐款人最多可捐款500元。

麥法恩成立的一個獨立委員會，支持對地方政府投票的改革措施。只要不明確提及麥法恩的市長競選活動，該委員會就可以繼續提高麥法恩的知名度。委員會已經獲得地產大亨夫婦琳達（Linda）和托馬斯科茨（Thomas Coates）等人近100萬元的捐贈。

作為政治新人，丹尼爾羅偉從2641名捐贈者籌集到82.3萬元，其中66%以上來自本地。他還自掏腰包59萬元，並沒有接受公共融資的支持。羅偉成立的獨立委員會在今年籌集到超過190萬元，其中大部分來自超級富豪的捐贈，如WhatsApp創始人庫姆（Jan Koum）、慈善家蓋蒂（Gordon Getty）和羅偉的母親哈斯（Miriam Mimi Haas）。

麥法恩和羅偉1日還在X平台上，就誰的籌款能力更強展開了爭論。

市議長佩斯金的籌款資金更多來自於草根。作為五位候選人中唯一的進步派，他承諾避免與大財團發生利益糾葛，競選數據也印證了這一承諾。自4月發起競選以來，佩斯金共籌集46萬9262元，76%來自本地市民，人均捐款額要低於麥法恩、丹尼爾羅偉和布里德，為247元。

根據其競選團隊表示，佩斯金已經獲得30萬元的公共融資，並提交了另外63.7萬元的融資申請。

市議員安世輝到目前為止，共籌集到49萬1832元，其中公共融資和捐款構成尚未公布。

融資 舊金山 投票

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