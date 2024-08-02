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金山立法禁房東用AI訂價 寫全美首例

編譯林思牧／綜合報導
舊金山市議會日前以全票通過全國首創的新法規，禁止企業房東用電腦程式來給出租單位訂價。（路透）
舊金山市議會日前以全票通過全國首創的新法規，禁止企業房東用電腦程式來給出租單位訂價。（路透）

舊金山市議會日前以全票通過全國首創的新法規，禁止企業房東用電腦程式來給出租單位訂價。住屋權利組織盛讚此舉，認為會促使舊金山房租下跌。惹出事端的軟體公司RealPage則反嗆市議會，並預言舊金山的住屋危機不會緩和。

SFGate報導，這項由議長佩斯金提出的議案，禁止房東運用租屋軟體從全市各地房東處得到的非公有資訊，給房東建議價格或甚至鼓勵房東暫時別把空屋出租。接下來，這項議案會在9月3日經歷全會「再讀」的程序，然後送到市長桌上。當市長簽署時，新法在30天之後生效。

軟體公司RealPage總部設在德州，佩斯金指出，2022年ProPublica對RealPage進行訪查，刊出的報導中，引述RealPage兩位高階主管所說的話：「該公司的軟體幫助房東多收到房租，最高可以多收14.5%。」

另外，RealPage的文宣中特別標出企業房東Greystar，號稱Greystar用了那件軟體後，收到的租金比市場平均多4.8%。Greystar在舊金山擁有許多出租屋。

Greystar的高管原本是想替公司打廣告，卻不料引蛇出洞。那項報導引發成群的租戶對RealPage提出民事訴訟，也讓聯邦司法部對RealPage開案調查。開發這種軟體的公司有許多家，但RealPage已成業界的代表。舊金山的房東之中，大約有10%用RealPage的軟體。

RealPage現在指稱，他們公司的軟體從來沒有指導房東暫時別把空屋出租。而且房東是最終決定價格的，不是軟體決定價格。

佩斯金則認為，RealPage所做的就是古早以來所稱的哄抬價格。

本案是全國第一，很可能引起其他城市效尤，可想而知對RealPage的錢途有深遠的威脅。RealPage發言人波考克(Jennifer Bowcock)指出，舊金山長久以來就有住屋奇缺、租金奇貴的問題，佩斯金與市議會用ProPublica的一篇報導來轉移市民的注意力，卻不去解決根本的問題，因此舊金山的住屋危機只會加劇。

房東 舊金山 租金

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