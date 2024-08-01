中國國際進口博覽會11月5日上海舉辦 向灣區招手

舊金山灣區委員會、屋崙港口局都是CIIE博覽會長期的合作夥伴。（記者王子涵╱攝影）

舊金山灣區 委員會（Bay Area Council）7月30日召開關於中國國際進口博覽會（CIIE）的諮詢會議，意在提升美國當地企業對博覽會的認知，強調CIIE博覽會是全球企業進入中國市場的重要平台。

第七屆CIIE博覽會將於今年11月5日在中國上海舉辦。而舊金山灣區委員會、屋崙港口局都是CIIE博覽會長期的合作夥伴。

灣區委員會全球項目經理王小灿（Karina Salomatina）介紹，展會將涵蓋16個展覽廳，每個展覽廳的面積相當於兩個美式足球場，聚焦農業和技術領域，將吸引數十萬與會者，包括中國各地的政府官員，這有助於促進貿易發展和推進。

王小灿指出，CIIE博覽會將對小型企業尤為有利。她舉例，Safeway超市的一款奶酪球食品，通過CIIE的推介後在中國消費市場受到意外的歡迎。同時，CIIE作為一個媒體曝光的平台，還將幫助品牌觸及更廣泛的消費者群體，如Impossible Foods推出合成肉製品，得到中國當地媒體大量關注。

中國駐舊金山總領館商務處代表表示，中國市場更多討論的是出口，而談到進口CIIE博覽會是進入中國市場最大的平台。總領館會提供簽證的協助，並幫助企業對接當地政府與監管機構，保證產品的認證和運輸過程舒暢無阻。中領館代表強調中國經濟持續增長的勢頭，並會著手保證外國企業在華的權益與公平。

王小灿表示，灣區委員會已經連續多年積極參加CIIE博覽會，推廣加州 的商品和旅遊業。其中博覽會設置的「加州館」以其醒目的設計而聞名，展品從視頻到現金技術應有盡有。她鼓勵更多美國本土公司探索中國市場，建立寶貴的商業聯結。