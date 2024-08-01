第2季辦公室空置率 灣區3大城市均創新高

OpenAI公司曾宣布，要在舊金山米慎灣地區租賃辦公室空間。(谷歌地圖)

房地產公司「庫許曼與威克菲爾」(Cushman & Wakefield)的年度辦公空間空置率報告剛出爐，灣區 三大城市今年第二季的空置率都比去年同期的還高，創下了歷史新紀錄。不過從最近的租賃合約數目來看，舊金山 的租賃市場或許快觸底了。

灣區的福斯FOX電視台KTUV分台報導，全國的第二季平均空置率是20.5%，是歷史新高。舊金山是34.5%，比一年前報告的多出超過6%。屋崙與東灣區是18.6%，比去年同期多出將近3%。聖荷西是17.2%，北灣則是13.3%。這種現象跟新冠疫情有直接關聯，遠距工作普及、公司縮小規模、高科技企業兩年多來一再裁員，造成辦公室的租賃需求減低。

舊金山市政府首席經濟學家伊根(Ted Egan)指出，看起來舊金山的市場還沒觸底，不過已經可見到一些令人欣喜的現象，租賃的活動在增加，現有的租戶在續約，也有少數的新租戶簽約。另外，來參觀辦公室空間、詢問價格的人多了很多。

這份報告裡也調查了租賃價格，舊金山的每平方呎租金降到68元，是將近十年以來最低的價格，比去年報告的金額少了大約五元。租金的下跌，讓有意租賃商店的人動心。另外，伊根指出，科技公司似乎有開始增聘人手的趨勢。

人工智慧AI 是舊金山市政府寄望的新領域，去年秋季OpenAI公司宣布，要在米慎灣地區(Mission Bay Neighborhood)租賃50萬平方呎的辦公室空間。伊根認為最先進的科技領域AI，還是會以矽谷為重心，未來十年應該還會出現很多新創公司(startups)。

另外，有許多公司要求員工回辦公室上班，這也會使辦公室的需求量增加，譬如軟體巨擘Salesforce已宣布，從10月1日起員工回辦公室的頻率必須達標。