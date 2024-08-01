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清理無家者帳篷行動 陳詩敏要求公務局須數據信息透明化

記者李怡／舊金山報導
華裔市議員陳詩敏（中）要求清理無家者帳篷信息和數據透明化。（記者李怡／攝影）
華裔市議員陳詩敏（中）要求清理無家者帳篷信息和數據透明化。（記者李怡／攝影）

舊金山第一區市議員陳詩敏 (Connie Chan)31日表示，她已要求舊金山市府對大規模清理無家者帳篷的行動，向公眾公開每天清理的數據，要做到數據和信息透明化。

舊金山市府本周開始對無家可歸者營地進行大規模清掃，陳詩敏向應急管理局執行主任卡羅爾(Mary Carroll)發送備忘錄，要求提供與政府下令的無家可歸者營地清掃相關數據的每日報告。

擔任舊金山市議會預算委員會主席的陳詩敏表示，清理無家者帳篷的數據和信息透明，除了讓民眾了解具體公開的信息之外，讓市府各部門了解預算成本，以及這一政策實施的人力成本，也至關重要。

陳詩敏要求提供未來六個月清理無家者的每日報告，其中包含每天清理的帳篷數量和人數、每天城市內可用的庇護床數、庇護所內的服務人數、 接受服務的人數和服務類型、 存放的財物數量、 被分配到這項工作的員工人數（按部門畫分） 、以及逮捕、拘留或寄傳票的遊民數量。 陳詩敏也將備忘錄發送給了工務局、無家可歸者和支持性住房局、公共衛生局、舊金山警察局和舊金山消防局。

清理遊民帳篷行動，由市健康街道運營中心協調市府多部門開展，任務是為無家可歸者提供住所和諸多服務，包括令遊民移除帳篷和財物，以便工作人員可以清理街道。根據市政府數據，在2022年的前九個月，舊金山市進行了336次清理帳篷活動，每個月約37次。2022年最後一個季度，降至每月29次。2023年前9個月，開展了357次清理帳篷運動，即每月約40次。市府官員稱，未來清理的頻率和強度都會增加，且不排除會拘捕和做出懲罰。

舊金山 遊民 預算

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