交通局赤字高達1270萬元 局長：停招但不會裁員

舊金山交通局赤字嚴重，局長譚沐霖（中）稱在必要情況下會停止招聘，但不會裁員。（記者李怡／攝影）

舊金山 交通局2025與2026年度預期將面臨1270萬元預算 赤字。舊金山市府在未來兩個財政年還將削減交通局4300萬預算撥款。舊金山交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）向本報回應表示，即使面臨嚴峻的預算赤字，但因目前交通局內的每位員工都是在必要崗位，不會為了縮減預算裁員 ，但會嘗試多項增加營收的方式。

譚沐霖表示，交通局的資金除了市府撥款之外，還有州和聯邦政府的撥款。縮減開支的途徑，在必要情況下會停止招聘，但不會裁員。再有就是會通過公交車內和站內的廣告等方式多途徑創收。

據了解，近年來舊金山交通局為了削減開支和創收，大概採取了一些措施，包括取消公交一卡通每趟0.5元折扣，兩個年度共可省下500萬元。2010年發行公交一卡通時，為了吸引乘客不再用紙張車票改用快捷卡，給了鼓勵折扣。現在公交一卡通已是最通用的Muni付費方式。沒有折扣時，Muni每趟的車費是3元。

在2025年7月前，把居民年度停車許可證費漲到215元。目前是每輛車每年170元。這項行動可增加290萬元收入。在2025年7月前，把違規停車罰款增加10%，譬如掃街時間沒把車子移走，每次違規的罰款從90元漲到99元，明年在此基礎上再增加10%，此措施可以增加大約370萬元。計程車費用（taxi fees）在疫情期間暫停徵收，現在提議再度開徵，且依通膨指數調升，這可以增加120萬元。

另外交通局還發行主題文化衫，應採取預約購買制，也是創收的方式。

SFMTA去年的想法是把市區停車表（parking meters）的使用時段延伸到晚間和周末，這樣就可以多收1800萬元，但後來被市議會阻止。商店與餐館東家認為，如果讓顧客必須付費停車才進店，生意量會減少。交通局仍然希望能延長收費時段，並且認為該措施對商家與市府都有益，因為如果要計時收費，顧客比較會趕快行動。車位一讓出來，又可以給新顧客停，這樣翻位率會高很多，帶來較多的顧客。