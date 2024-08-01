我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學「黃仁勳樓」奶茶舖 台灣風味受師生歡迎

東奧奪金後壓力大 華裔李蘇妮罹腎病認不出鏡中人

交通局赤字高達1270萬元 局長：停招但不會裁員

記者李怡／舊金山報導
舊金山交通局赤字嚴重，局長譚沐霖（中）稱在必要情況下會停止招聘，但不會裁員。（記者李怡／攝影）
舊金山交通局赤字嚴重，局長譚沐霖（中）稱在必要情況下會停止招聘，但不會裁員。（記者李怡／攝影）

舊金山交通局2025與2026年度預期將面臨1270萬元預算赤字。舊金山市府在未來兩個財政年還將削減交通局4300萬預算撥款。舊金山交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）向本報回應表示，即使面臨嚴峻的預算赤字，但因目前交通局內的每位員工都是在必要崗位，不會為了縮減預算裁員，但會嘗試多項增加營收的方式。

譚沐霖表示，交通局的資金除了市府撥款之外，還有州和聯邦政府的撥款。縮減開支的途徑，在必要情況下會停止招聘，但不會裁員。再有就是會通過公交車內和站內的廣告等方式多途徑創收。

據了解，近年來舊金山交通局為了削減開支和創收，大概採取了一些措施，包括取消公交一卡通每趟0.5元折扣，兩個年度共可省下500萬元。2010年發行公交一卡通時，為了吸引乘客不再用紙張車票改用快捷卡，給了鼓勵折扣。現在公交一卡通已是最通用的Muni付費方式。沒有折扣時，Muni每趟的車費是3元。

在2025年7月前，把居民年度停車許可證費漲到215元。目前是每輛車每年170元。這項行動可增加290萬元收入。在2025年7月前，把違規停車罰款增加10%，譬如掃街時間沒把車子移走，每次違規的罰款從90元漲到99元，明年在此基礎上再增加10%，此措施可以增加大約370萬元。計程車費用（taxi fees）在疫情期間暫停徵收，現在提議再度開徵，且依通膨指數調升，這可以增加120萬元。

另外交通局還發行主題文化衫，應採取預約購買制，也是創收的方式。

SFMTA去年的想法是把市區停車表（parking meters）的使用時段延伸到晚間和周末，這樣就可以多收1800萬元，但後來被市議會阻止。商店與餐館東家認為，如果讓顧客必須付費停車才進店，生意量會減少。交通局仍然希望能延長收費時段，並且認為該措施對商家與市府都有益，因為如果要計時收費，顧客比較會趕快行動。車位一讓出來，又可以給新顧客停，這樣翻位率會高很多，帶來較多的顧客。

預算 舊金山 裁員

上一則

中國國際進口博覽會11月5日上海舉辦 向灣區招手

下一則

消防員提前3年退休？金山選民11月決定

延伸閱讀

嚴格清理街頭無家者帳篷 舊金山市府啟動

嚴格清理街頭無家者帳篷 舊金山市府啟動
Waymo自駕計程車 5月業績飆漲 付費出行次數逾13萬次

Waymo自駕計程車 5月業績飆漲 付費出行次數逾13萬次
英特爾裁員最快本周宣布辭退數千人 盤後股價應聲漲

英特爾裁員最快本周宣布辭退數千人 盤後股價應聲漲
舊金山交通局長 向華裔徵求建設自行車道民意

舊金山交通局長 向華裔徵求建設自行車道民意
金山馬拉松28日登場 交通局警告：交通變得很「複雜」

金山馬拉松28日登場 交通局警告：交通變得很「複雜」

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

北加屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

2024-07-31 12:23
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20

超人氣

更多 >
他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕
關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣

關之琳小8歲舊愛近照曝光 183公分型男變個樣
做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵

做出最美味的櫛瓜 3農民都說這是關鍵
10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔

10種肉桂粉下架 FDA：含鉛量太高 消費者快扔
巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金

巴奧／陳芋汐、全紅嬋女子跳水雙人10米台奪金