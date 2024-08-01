清理無家者營地 一天掃出27個帳篷一卡車各類雜物

舊金山30日起加強執法，積極清理無家者營地。（本報檔案照）

舊金山 市政工作人員7月31日繼續對田德隆區無家可歸者帳篷進行清掃。當天一早，市應急管理部工作人員清理了Willow街和Polk街地區總共27個帳篷，拖出了一卡車破損家具和各類雜物，之後工務局進行了人行道的清掃工作。這大約會成為舊金山在8月的日常清理行動。

據市長辦公室表示，從8月開始，舊金山將更加積極果斷地清理營地，甚至還可能包括刑事處罰。在近兩天的清理工作中沒有發出傳票和逮捕。

此舉得到舊金山居民的認可，但也有反對的聲音稱，這樣激進的清理方式，是因為舊金山市府沒有安置無家者的替代方案。

為此舊金山市長布里德向本報回應，每天清掃無家者營地會持續進行，同時也會提供住宿和食物。過去幾年，自疫情爆發以來，清理行動由健康街道營運中心（HSOC）協調，警察局、工務局、應急管理局、無家可歸者外展小組和舊金山消防局共同合作，開展無家者帳篷清理工作，近幾年已幫助數千無家者從街道轉移到了庇護 所。

市府數據顯示，目前已開放永久保障住宅793套，其中398套需要維修，229套正在安置，166套閒置可用。

布里德指出，大多數時候，HSOC工作人員會遇到大量遊民 拒絕住進庇護所。去年的拒絕入住人數是67%。本次清掃的對象也是針對露宿街頭的自願無家者營地。為了防止被清理的帳篷和無家者捲土重來，HSOC工作人員和各城市部門執法人員，會時常前往被清理的營地巡查，如發現無家者還在街頭，會再次強制清掃。

另外舊金山為此還安排的龐大的外展團隊，除了為無家者提供日常的住宿和發放食物外，還積極主動走進社區，並回應服務需求。舊金山警察局與工務局會積極配合做好市區內小範圍的營地清掃工作。

市長辦公室表示，市民如有遊民相關問題的困擾，可撥打311和911電話。