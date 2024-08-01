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田德隆區男子逃跑開槍射警 被3槍擊斃

記者王子涵／舊金山報導
嫌犯洛佩茲向追擊警員開槍的瞬間，以及警員執法記錄儀追擊的畫面。（取自舊金山市府電視畫面）
嫌犯洛佩茲向追擊警員開槍的瞬間，以及警員執法記錄儀追擊的畫面。（取自舊金山市府電視畫面）

一名男子在舊金山田德隆區日前深夜被警員開槍命中身亡。在逃跑過程中，該逃犯曾向追擊警員開槍。

舊金山警局7月31日在線上召開會議，公布了案件的所有細節。通過街邊攝像頭和警員的執法紀錄儀顯示，這名男子21日在逃跑中曾先後兩次轉身向警員開槍。隨後追擊警員回擊三槍，男子被擊中倒地。嫌犯被確認為28歲的洛佩茲（Alexander Antonio Lopez），因傷勢過重在醫院中被宣告死亡。

警局代理指揮官伊姆（Mark Im）指出，警方在21日晚11時27分接到一起搶劫案的報警，受害人稱一名持槍男子在聯合國廣場附近偷走了她的黑紅色踏板車。受害人用西班牙語告訴警方，男子用槍指著他，並向警方形容了嫌疑人的面貌特徵。

當晚11時55分左右，巡邏警員在Willow街遇到了一名符合特徵的男子。巡警停下車準備與其交談時，男子立即跑步逃竄，隨後該男子被確認為嫌疑人洛佩茲。警員在下車後兩次命令洛佩茲「站住」。洛佩茲開槍射擊。從監控中可以看出手槍幾發噴射出的火藥。在洛佩茲第二次向警員開槍後，一名追擊警員連開三槍將嫌疑人擊斃。

伊姆表示，開槍警員名叫巴爾扎（Paul Balza）。舊金山警員協會（San Francisco Police Officers Association）認為，警員開槍是出於自衛。

隊長索耶（Jason Sawyer）在會議中表示：「涉事警員表現良好，我很高興在這起事件中沒有無辜者受害。警員在極端危險的情況下，表現出驚人的勇氣，並堅持了作為一名舊金山警員的核心原則。」

警長史考特（Bill Scott）表示，該案仍在調查中。

舊金山 聯合國

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