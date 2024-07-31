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嚴格清理街頭無家者帳篷 舊金山市府啟動

記者李怡/舊金山報導
舊金山市府工作人員30日早上在中央高速路橋下清理無家者帳篷。（受訪者John Chang供圖）
舊金山市府工作人員30日早上在中央高速路橋下清理無家者帳篷。（受訪者John Chang供圖）

舊金山市府30日正式開展了嚴格的清理無家者帳篷工作。工作小組由市政多個部門包括警察局、工務局、應急管理局、無家可歸者外展小組和舊金山消防局共同合作，開展無家者帳篷清理工作。

舊金山市府工作人員30日早上在中央高速路橋下清理無家者帳篷。（受訪者John C...
舊金山市府工作人員30日早上在中央高速路橋下清理無家者帳篷。（受訪者John Chang供圖）

最新清理街頭帳篷的行動，源於一個月前聯邦最高法院判決，容許地方執行公共空間禁令。當時舊金山市已明確表示要加強清理。州長紐森上周簽發行政命令，下令州府部門加強執法清場，並要求縣市採取同樣行動。舊金山官員利用法院授予的更廣泛的權力，更積極地應對遍布城市街道的數百個帳篷。

舊金山市政府清除街道上遊民營地和帳篷，已對執法人員進行了嚴格培訓，並以快速展開執法，禁止無家可歸者在公共街道和人行道上坐、躺或睡覺。清理無家者帳篷行動，由市健康街道運營中心協調市府多部門開展，任務是為無家可歸者提供住所和諸多服務，包括令無家者移除帳篷和財物，以便工作人員可以清理街道。

舊金山市府工作人員30日在市區清理無家者帳篷。（受訪者John Chang供圖）
舊金山市府工作人員30日在市區清理無家者帳篷。（受訪者John Chang供圖）

根據市政府數據，在2022年的前九個月，舊金山市進行了336次清理帳篷活動，每個月約37次。2022年最後一個季度，降至每月29次。2023年前9個月，開展了357次清理帳篷運動，即每月約40次。

邱信福辦公室表示，舊金山在過去幾年，在住房、庇護和無家可歸服務方面花費了數十億元。現有在街頭搭帳篷的遊民，多是拒絕進入庇護所的「自願無家可歸者」。

市議員孟達文表示，街頭帳篷對市區內上班工作、居民及遊客產生非常大的負面影響。拆除這些帳篷營地，是保障舊金山安全衛生美麗的重要步驟。

帳篷被清理後，流落到各社區內的無家者。（記者李怡/攝影）
帳篷被清理後，流落到各社區內的無家者。（記者李怡/攝影）

無家者倡議人士 John Chang表示，被清理的多個無家者向他反應稱，在得到通知很短的時間內帳篷就被清理了，只好在離原先帳篷不遠的幾條街再觀望，這些無家者依然不想住進收容所。

市府部門回應表示，在最近一段時間舊金山都會維持這樣的清理強度，如之後露宿街頭的無家者可以住進收容所，清理行動可能會減少。

舊金山 遊民 庇護

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