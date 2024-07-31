聖塔克拉拉與桑尼維爾 一窮一富比鄰而居

聖塔克拉拉市的海恩斯國際游泳中心因年久失修在1月份關閉。（Google Maps）

矽谷 聖塔克拉拉市與桑尼維爾市的規模很接近。目前的2024-25預算 案，聖市面對預算赤字而錙銖必較，但隔壁的桑市卻游刃有餘可以彌補赤字。聖荷西焦點（San Jose Spotlight）探討為什麼比鄰而居的兩個城市，竟然會有這麼大的差別？

聖塔克拉拉縣第一大城當然是聖荷西，依照人口排序桑尼維爾市與聖他克拉拉市是第二、第三大城。但這兩個城市的政府，在運作方式上卻大有不同。桑市在財務結構盈餘(structural surplus)上，未來20年的預算都不會有問題。但聖市卻必須面對6億2400萬元的基層建設赤字(infrastructure deficit)。

桑市的人口15萬5805人比聖市多2萬人，市政府雇用的員工是952人， 新年度預算是7億3100萬元。聖市人口是12萬7647人，卻雇用了1149名員工，新年度的16億4400萬元預算，竟然比桑市多出一倍有餘。聖市的高階官員指出，長期規畫和負責任編訂預算是今日財務寬裕的主要原因。

桑尼維爾市長克萊恩(Larry Klein)指出，市政府在考量預算的時候，是對未來20年做考量，在稅收少的時候如何應付赤字，都是有計畫的在進行，任何需要花大錢的項目，都要求在稅收上有來源可以應付。

桑尼維爾市政經理柯比(Tim Kirby)指出，上一個會計年度中，因為經濟相當強勁，收到的稅金比預期的多，市府有350萬的盈餘可以放進儲備金帳戶，作為其他新服務或服務升級之用。在新年度的預算中，雖然有650萬的赤字，但市府的儲備金有9130萬元。反觀聖塔克拉拉市，儲備金只有4080萬元。

聖塔克拉拉市發言人德拉威加(Janine De la Vega)表示，聖市預算比同規模城市高，是因為市政府運作自己的公共事業，包括矽谷電力公司(Silicon Valley Power)，占用預算最大的就是它。

聖市政府將把一項規模4億元的一般責任債券 (general obligation bond)放在11月的選票上讓市民公投，好能在基層建設上應付所需。譬如海恩斯國際游泳中心(George F. Haines International Swim Center)因年久失修在1月份關閉。債券案如果過關，市府將盡快整修重啟。

不過即使4億元債券案過關，市政府還是需要另外的2億2400萬元來應付其他基層建設需要。