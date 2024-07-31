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入侵東方果蠅已被消滅 康曲柯士達縣取消檢疫

記者王子涵／舊金山報導
康曲柯士達縣檢疫隔離期間，東方果蠅寄主的農作物包括水果、堅果、蔬菜、漿果等300多個品種，不得從隔離區轉移至其他種植區。（取自CDFA官網）
康曲柯士達縣檢疫隔離期間，東方果蠅寄主的農作物包括水果、堅果、蔬菜、漿果等300多個品種，不得從隔離區轉移至其他種植區。（取自CDFA官網）

美國農業部（USDA）、加州食品與農業廳（CDFA）和康曲柯士達縣農業局共同宣布，消滅了康縣地區的入侵物種東方果蠅（Fruit Fly），結束果蠅檢疫隔離工作。

10個月前，州農業部門在包括康曲柯士達縣、安蒂奧克、布倫塢等地區發現東方果蠅，隨後宣布建立農作物隔離區。在州與地方政府的合作努力下，正式宣布消滅這一入侵物種。

「我們很高興地宣布，這是加州今年解除果蠅檢疫隔離的第三個區域。」加州林業發展廳植物健康和害蟲預防服務部主任霍恩貝克（Victoria Hornbaker）說，「取得的成功證明通過全州居民與合作夥伴的努力，根除入侵物種是可能的。」

檢疫隔離期間，東方果蠅寄主的農作物包括柑橘等水果、堅果、蔬菜、漿果等300多個品種。這些農作物不得從隔離區轉移至其他種植區。根據加州食品與農業廳的聲明，商業作物在收穫和移植之前，必須達到嚴格的處理和加工標準。

儘管加州有數項果蠅檢疫已被解除，但目前仍有三項檢疫仍在實施，它們依然威脅著加州的自然環境、農業和經濟。加州食品與農業廳呼籲，隨著氣溫的上升和旅遊季的到來，居民不要從旅途中帶回可能受到蟲害的農產品。

居民應繼續對入侵性害蟲的跡象保持警惕，以幫助預防入侵物種的傳入，包括但不限於：配合農業官員，允許他們進入花園放置誘捕器、檢查植物、進行必要的處理或清除可能受到蟲害的農產品；通過瀏覽CAFruitFly.com以確定住所是否位於有效的檢疫區內；從獲發照的加州苗圃購買果樹和蔬菜植物；檢查花園，看看是否有入侵性果蠅或蛆的跡象；當從其他國家進入美國時，避免攜帶農産品，包括水果或蔬菜。

加州 農業部

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