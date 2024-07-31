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Waymo自駕計程車 5月業績飆漲 付費出行次數逾13萬次

編譯組／綜合報導
舊金山成為美國最歡迎Waymo自駕計程車的市場，5月出行數約合每天4300次。（電視新聞截圖）
舊金山成為美國最歡迎Waymo自駕計程車的市場，5月出行數約合每天4300次。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在 Waymo公司向舊金山所有人開放自駕計程車（robotaxi）的前一個月，該公司在5月份大幅擴大了在舊金山的業務，付費出行次數超過13萬3000次，約合每天4300次。

當月，Waymo 在舊金山和洛杉磯迅速擴大了自駕打車服務，超過20萬人乘坐了其自駕計程車，其中大部分是在舊金山。自去年秋天在舊金山開始商業運營以來，這家Alphabet旗下的自駕計程車服務公司在5月份創下了最大的月度增幅。活動的激增鞏固了舊金山作為 Waymo 自駕計程車最受歡迎的美國市場的地位。Waymo也在鳳凰城（Phoenix）運營。

自去年8月加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission， CPUC）允許Waymo舊金山開展商業運營以來，這家自駕汽車公司的打車活動幾乎每個月都在明顯增加。該公司向CPUC報告的最新自駕打車數據表明，Waymo 在最近幾個月的擴張速度激增。

例如，該公司在5月份的商業自駕打車服務中記錄了超過90萬3000哩的車輛行駛里程。這一數字比4月份增加了 57%，4月份的行駛里程為57萬3000哩。

Waymo 將5月份活動激增歸因於幾個因素。首先，該公司表示，當月在舊金山增加了自駕計程車隊的規模。Waymo 在舊金山運營著大約300輛自駕汽車，比去年8月開始商業服務時使用的大約250輛自駕計程車有所增加。

加州車輛管理局（California Department of Motor Vehicles）的數據顯示，在全州範圍內，該公司共有778輛車列入其部署許可。目前尚不清楚 Waymo 在舊金山和洛杉磯的商業服務中具體使用了多少輛車。該公司還完成了對舊金山等候名單上30萬左右用戶的剩餘審批工作。該公司已在6月中旬取消了等待名單。

Waymo 今年春季在洛杉磯的商業啟動，也是其顯著擴張的一個因素，但程度較輕。根據該公司必須向CPUC 報告的人口普查數據，Waymo 在其新興的洛杉磯市場註冊了約1萬500次出行，高於4月份在那裡記錄的1800次左右的付費自駕出行。

不過，舊金山已成為 Waymo 最受歡迎的市場。5月份，該公司在舊金山完成了13萬3000次自駕出行，平均每天約 4300次。商業活動的增加也導致涉及 Waymo 自駕汽車的碰撞事故數量激增。該公司報告了27起碰撞事故，高於上一季度的13起，但沒有一起涉及人員傷亡。

舊金山 自駕 洛杉磯

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