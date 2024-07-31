屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

屋崙牙醫徐麗麗2022年遭男友買兇殺害，震驚了灣區華裔社區。（本報檔案照）

2022年震驚灣區華裔 社區的屋崙 華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）被殺害案，當年收取金錢行凶的兇手巴森（Hasheem Bason），30日因二級謀殺罪名成立，被判處15年至無期徒刑。對於這個結果，徐麗麗的兒子予以痛斥。

60歲的徐麗麗於2022年8月在屋崙小西貢遭人槍殺。經過調查，警方證實這是一起買兇殺人案。徐麗麗的長期伴侶、73歲的Nelson Chia為了經濟利益，雇用了35歲的巴森（Hasheem Bason）殺害徐麗麗。兩個月後，Nelson Chia被捕，但他在被補後數小時，於聖塔利他監獄 （Santa Rita Jail）內自殺身亡。

作為認罪協議的一部分，巴森30日被判處15年到無期徒刑的刑罰。阿拉米達縣副地檢長荷馬（Nick Homer）在庭上宣讀徐麗麗兒子所寫的一封信。徐麗麗的兒子在信中表示，母親的死亡是一項冷酷、有計畫性的暴力行為造成的，他對巴森被判二級謀殺感到「可笑」，「這是給對正義、對所有認識我母親，以及所有親眼目睹犯罪的人的一記耳光」。

徐麗麗兒子還抨擊做出這項決定的地檢長官善貞（Pamela Price），稱官善貞為了減少監獄人口，不惜採取任何必要的手段。2023年上任的官善貞目前正面臨11月被罷免的可能。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，巴森在前阿拉米達縣地檢長任內被控為了經濟利益謀殺徐麗麗，特殊情況的指控讓巴森可能被判處終身監禁、不得假釋，如果檢方選擇進一步追究，有可能判他死刑。然而，在官善貞的領導下，阿縣檢察官撤銷了巴森的特殊情況指控，讓巴森避免了25年到無期徒刑的刑期。

助理公辯律師摩爾（Christina Moore）也宣讀了一封巴森所寫的信。巴森在信中為自己的行為造成他人痛苦和槍擊事件造成的恐懼道歉，並以一名父親和丈夫的身份犯下這起案件，導致自己在家庭中缺席而向家人道歉。