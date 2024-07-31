我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

挪用公款辦奢華派對 金山SAFE前執行長沃西被捕 遭控數十重罪

記者王子涵／舊金山報導
SF SAFE曾是舊金山警方長期的社區合作夥伴，警方已要求由地檢處接手調查該案件。（取自舊金山地檢處）
SF SAFE曾是舊金山警方長期的社區合作夥伴，警方已要求由地檢處接手調查該案件。（取自舊金山地檢處）

舊金山地檢處30日宣布，非營利組織SF SAFE前執行董事因涉嫌數十項重罪被捕，罪名包括挪用公款、工資盜竊和欺詐等。官員表示，該非營利組織濫用超70萬元的公共資金。

在檢方宣布抓捕該組織前執行董事沃西（Kyra Worthy）之前，SF SAFE就因多項嚴重違紀而被指控。其中1月份公佈的一份市政稽查報告成為導火索。沃西在稽查報告公布後不久便被解雇，原因是偽造支票和提供無憑證的發票。

官員表示，針對沃西的刑事調查由地檢處領導，包括執行了25項搜查令、與20多位證人面談、以及審查數千頁的財務和業務紀錄。舊金山警方要求地檢處接手調查該案件，因為警方曾與該非營利組織保持長期的合作關係，該組織在今年1月關閉之前，曾向警方提供犯罪預防服務。

在調查過程中，地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）也迴避了調查，因為調查人員發現，沃西盜竊的部分資金來自於與謝安宜有著職業關係的人物的捐款。

作為全部34項重罪指控的一部分，檢察官稱沃西從市府就業與勞動力發展辦公室的一份合同中收取50萬元，卻沒有將這筆錢支付給合同的次級受資助者，BACR和Calle 24組織。這份合同意在支持米慎區的犯罪預防項目。

檢察官發表聲明稱：「沃西女士的盜竊和管理不善，導致一家有著48年歷史的慈善機構沒有得到任何資產，並於2024年1月停止運營。」

檢察官稱，從2023年9月到SF SAFE停止運營的1月期間，沃西還停止為該非營利組織的27名員工繳納工資稅。官員表示，這一行為相當於盜竊了8萬元的工資。

調查人員還發現，SF SAFE在2023年10月舉辦的一次名為「糖果爆炸」（Candy Explosion）的活動中，購買了35萬元的豪華禮盒，以及一次性6000元的活動策劃費，近5萬元的餐飲費，並花費組織超過9.8萬元的資金，包括2萬元的甜點和冰淇淋、1.5萬元的墨西哥捲餅車、1.9萬元的寵物動物園、臉部彩繪、充氣屋和攀爬牆，以及7000元的移動豪華洗手間。

截至發稿本報未獲SF SAFE組織回應。

非營利組織SF SAFE前執行董事沃西（Kyra Worthy）因涉嫌數十項重罪...
非營利組織SF SAFE前執行董事沃西（Kyra Worthy）因涉嫌數十項重罪被捕。（取自舊金山市府電視）

舊金山 支票 寵物

上一則

粉碎停飛傳言… ZIPAIR聖荷西機場班次 大變動

下一則

屋崙牙醫徐麗麗遭男友買兇殺害 兒轟認罪協議痛批輕判

延伸閱讀

「你穿啥色內褲？」 他錯發電郵給大家 被地檢處解雇

「你穿啥色內褲？」 他錯發電郵給大家 被地檢處解雇
41歲男搭紐約7號線入睡 口袋遭割開盜竊

41歲男搭紐約7號線入睡 口袋遭割開盜竊
布碌崙地鐵站 男攜槍睡著被捕

布碌崙地鐵站 男攜槍睡著被捕
巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷

巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷
對峙近4小時 洛杉磯警方擊斃持刀入室盜竊嫌犯

對峙近4小時 洛杉磯警方擊斃持刀入室盜竊嫌犯

熱門新聞

近十位車主的車在南灣一家Alliance加油站加了油後嚴重受損，令他們沮喪不已。（電視新聞截圖）

加油站汽油變柴油「車顫一下就熄火了」修理費逾4300元

2024-07-26 13:33
灣區CNBC電視台報導這宗房地產騙局。 (灣區CNBC電視截圖)

灣區高科技主管被騙40萬購屋頭款 收2封催款電郵揪騙徒

2024-07-24 02:20
黃仁勳看到巨大的簽名球，立即用台語問︰「這麼大的球怎麼投？」（北美台灣一級棒聯盟提供）

黃仁勳接待台棒球小將 送輝達紀念T裇 還玩投接球

2024-07-27 13:19
舊金山建造新可負擔房造價高昂的原因包括材料、人工、地價、審批過程和選民及民選官員的決策。（電視新聞截圖）

舊金山一小型住房造價高達100萬元 五年前僅74萬元

2024-07-24 21:50
舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

2024-07-27 15:20
許多矽谷大咖已表態支持賀錦麗競選總統，Netflix共同創辦人哈斯汀斯是其中之一。（美聯社）

矽谷大咖挺賀錦麗 Netflix創辦人捐700萬 科技大亨觀望

2024-07-25 14:25

超人氣

更多 >
想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你

想降低三酸甘油脂 好市多這種冷凍食品能幫你
使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高

使用不沾鍋要小心了…美「鐵氟龍流感」暴增 創23年新高
范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了

范斯批賀錦麗「貓夫人不生小孩」遭網民圍攻 川普說話了
北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語

北京四通橋事件重現 湖南天橋掛起罷免習近平標語
巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」

巴奧／美乒乓球女王華裔張安4度征奧 父母不支持盼「找份正常工作」