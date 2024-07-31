挪用公款辦奢華派對 金山SAFE前執行長沃西被捕 遭控數十重罪

SF SAFE曾是舊金山警方長期的社區合作夥伴，警方已要求由地檢處接手調查該案件。（取自舊金山地檢處）

舊金山 地檢處30日宣布，非營利組織SF SAFE前執行董事因涉嫌數十項重罪被捕，罪名包括挪用公款、工資盜竊和欺詐等。官員表示，該非營利組織濫用超70萬元的公共資金。

在檢方宣布抓捕該組織前執行董事沃西（Kyra Worthy）之前，SF SAFE就因多項嚴重違紀而被指控。其中1月份公佈的一份市政稽查報告成為導火索。沃西在稽查報告公布後不久便被解雇，原因是偽造支票 和提供無憑證的發票。

官員表示，針對沃西的刑事調查由地檢處領導，包括執行了25項搜查令、與20多位證人面談、以及審查數千頁的財務和業務紀錄。舊金山警方要求地檢處接手調查該案件，因為警方曾與該非營利組織保持長期的合作關係，該組織在今年1月關閉之前，曾向警方提供犯罪預防服務。

在調查過程中，地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）也迴避了調查，因為調查人員發現，沃西盜竊的部分資金來自於與謝安宜有著職業關係的人物的捐款。

作為全部34項重罪指控的一部分，檢察官稱沃西從市府就業與勞動力發展辦公室的一份合同中收取50萬元，卻沒有將這筆錢支付給合同的次級受資助者，BACR和Calle 24組織。這份合同意在支持米慎區的犯罪預防項目。

檢察官發表聲明稱：「沃西女士的盜竊和管理不善，導致一家有著48年歷史的慈善機構沒有得到任何資產，並於2024年1月停止運營。」

檢察官稱，從2023年9月到SF SAFE停止運營的1月期間，沃西還停止為該非營利組織的27名員工繳納工資稅。官員表示，這一行為相當於盜竊了8萬元的工資。

調查人員還發現，SF SAFE在2023年10月舉辦的一次名為「糖果爆炸」（Candy Explosion）的活動中，購買了35萬元的豪華禮盒，以及一次性6000元的活動策劃費，近5萬元的餐飲費，並花費組織超過9.8萬元的資金，包括2萬元的甜點和冰淇淋、1.5萬元的墨西哥捲餅車、1.9萬元的寵物 動物園、臉部彩繪、充氣屋和攀爬牆，以及7000元的移動豪華洗手間。

截至發稿本報未獲SF SAFE組織回應。