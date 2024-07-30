舊金山交通局長 向華裔徵求建設自行車道民意

舊金山局長譚沐霖表示，全市將大增自行車道，目前正多方徵求民眾意見。（記者李怡／攝影）

舊金山 交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）29日接受本報採訪，向華裔 讀者徵求「自行車和騎行計畫」民眾意見，讓舊金山建設更加安全便捷的城市自行車道騎行網路。

截止到目前舊金山交通局已經舉辦過18個月100多次社區討論，都是有關如何為使用自行車、踏板車、滑板、電動椅和其他非機動設備的民眾，創建全市範圍內的安全交通網路。交通局迫切想了解，民眾對適合城市的不同地區自行車道建設的意見和看法。

譚沐霖表示，制定新的自行車使用計畫，已開展一年多的外展活動，並與華裔社區組織，如舊金山華埠 小商會，華協中心下屬機構合作，開展民調聽取民意，並多次開會討論徵求民眾意見。舊金山在未來8年內計畫建造8萬2000套新住房，為方便民眾出行，需平衡發展交通建設。今年一年的時間都是聽取民意，9月還會有公開聽證會，明年初才會確定具體的執行方案。

交通局2023年調查顯示，29%城市居民每周至少騎一次自行車、踏板車或其他微型移動設備。80%的受訪者有興趣騎車出行，但認為騎行並不足夠安全。目前交通局正在與多個社區組織合作，以確保聽取民眾意見，並確保該計畫以公平為中心。

舊金山80% 的受訪者有興趣騎車出行，但認為騎行並不足夠安全。（交通局供圖）

舊金山交通局公關專員梁秋玉（Jessie Liang）表示，在一年多關於「自行車和騎行計畫」的外展工作中，發現華裔社區出席外展調研的活動不是很積極，不同意見只是在社區小範圍內討論。全市範圍內的公聽討論經常不會出現，每次全社區範圍內的討論也只有約四到五位華裔參與。

梁秋玉呼籲，關乎交通便利等民生討論聽證會，華裔社區一定要積極參與，不要等到其他社區已投票通過提案之後，再發出反對聲音。到時再發出聲音，就是事倍功半的效果了。

來自日落區的華裔社區居民Elber對於「自行車和騎行計畫」表示，他從小在舊金山長大。騎單車除了保護環境之外，如果學生可以自己騎單車出行，就不用再占用父母的時間接送。

Elber說，支持平衡發展交通來解決未來城市擁擠的問題，應該支持不同的城市出行方式。

譚姓日落區居民建議，社區內主要的幾條商業通道，車流多的街道，不應該設自行車道。如果要建設，可以在周末使用，工作日不應開放，以免影響城市交通速度。

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