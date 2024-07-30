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「你穿啥色內褲？」 男子錯發電郵被地檢處解僱

記者王子涵／舊金山報導
托馬斯誤發郵件被洩露，引發地檢處的危機公關處理，迅速與托馬斯保持距離。(取自X平台）
托馬斯誤發郵件被洩露，引發地檢處的危機公關處理，迅速與托馬斯保持距離。(取自X平台）

今年1月26日，托馬斯（Jovan Thomas）在家中看電視時，想到一位朋友的父親剛剛過世。為了逗他開心，他編輯了一條惡作劇郵件。然而，他卻意外地將郵件轉發給了舊金山地檢處辦公室。郵件原文寫到：「你穿什麼顏色的內褲？」他隨後解釋稱這只是個玩笑，他的本意是希望朋友能開心。

托馬斯現年56歲，當時他是一名地檢處受害者服務部的服務倡議官。他隨後從同事的來電中，得知自己發錯了郵件，讓他瞬間陷入噩夢。在近日接受舊金山標準（San Francisco Standard）的採訪時，他回憶起當時的感受。「那是一種靈魂出竅的經歷。」這是他事後首次接受採訪。

郵件不僅發給了所有同事，看起來還像是特意發給地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）。接下來的幾天，托馬斯被猛烈抨擊，他過去的錯誤也被挖出公布於眾，他還被指控與謝安宜有染。最終他失去了工作。

事件發生的七個月後，托馬斯起訴了舊金山市政府，試圖挽回自己的聲譽。他解釋說，發錯郵件是完全無意的。在得知自己誤發郵件後，他又給全體員工發送了一封道歉郵件，祈求能夠內部處理，保護他個人隱私。但不幸的是，他的郵件很快被公開，並引發地檢處的危機公關處理。他們迅速與托馬斯保持距離，聲明他與謝安宜並沒有親密關係，並稱這些郵件違反了地檢處的行為準則。

托馬斯對此感到不滿，認為自己不應該被如此描述。「這樣的描述不是真的。」電子郵件公開後，他曾試圖與謝安宜解釋，但最終仍被地檢處解雇了。「我對自己很生氣，我怎麼能這麼粗心？」托馬斯說。

幾天後，他收到地檢處的文件，上面提到他具體被解僱的原因。「我犯了一個可怕的錯誤，一個最終會導致我被解僱的錯誤。」他說。他願意承擔犯錯的責任，但不認為自己應該被前雇主搞得聲名狼藉。

事件導致他幾乎無法找到新的工作，也成為他起訴市府誹謗的原因。「如果郵件沒有被公開，我會沒事。」他說，「人們知道那只是一時疏忽。」

地檢處拒絕對此事發表評論，並將此事移交給市府律師。托馬斯感歎，一封郵件摧毀了他多年的事業，回想起他成長的經歷，從一名販毒少年到受害者服務者。

目前，托馬斯正領取失業金，同時努力在法庭上為自己辯護。「我從監獄到學校，再到地檢處工作。」托馬斯說，「這是我引以為豪的事情。」

舊金山 監獄 失業金

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