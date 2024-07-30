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灣區空氣質量管理局 發布野火煙霧空汙預警

記者李怡／舊金山報導
舊金山灣區空氣質量管理局發布野火空氣質量預警，煙霧影響了29日當天舊金山的空氣品質。（記者李怡／攝影）
舊金山灣區空氣質量管理局發布野火空氣質量預警，煙霧影響了29日當天舊金山的空氣品質。（記者李怡／攝影）

舊金山灣區空氣質量管理局29日發布由於北加州公園山火產生的野火空氣質量預警，並提醒民眾避免暴露在戶外，避免進行激烈的戶外運動。煙霧影響會從周日持續到周二。

空氣質量管理局表示，如所在區域出現空氣霧霾，居民應盡量避免戶外運動，以保護健康，非常重要。如果可能且溫度允許，請留在室內並關閉門窗，直到煙霧消退。

居民還可以透過將空調裝置和汽車通風系統設定為再循環，防止室外空氣進入室內來減少接觸煙霧的機會。使用室內空氣過濾，或前往清潔空氣中心或其他空氣經過過濾的場所，例如圖書館或商場，也有助於減少煙霧暴露。

野火產生的煙霧會刺激眼睛和呼吸道，導致咳嗽、喉嚨發癢和鼻竅發炎。空氣中顆粒物含量升高會引發氣喘、肺氣腫或慢性阻塞性肺病患者的喘息。老年人、兒童和患有呼吸道疾病的人特別容易受到空氣污染水平升高的影響，應採取額外的預防措施以避免接觸。

管理局將密切監測整個地區的空氣品質，以了解煙霧的影響。預計污染物濃度不會超過國家24小時健康標準，因此不會實施「節約空氣警報」（Spare the Air）。

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