布里德提案 合資格貧戶藥檢過關每周可領100元

布里德改採鼓勵戒毒的方式，拿現金做為釣餌，提出「要現金、不要毒品」議案。示意圖。(中央社)

舊金山 市長布里德與市議員麥德誠(Matt Dorsey) 於29日(周一)共同宣布，提交「要現金、不要毒品 」(Cash Not Drugs)議案給全會討論表決。如果通過，領取市府貧戶救濟金的部分人士，每周藥檢過關可多得100元現金。

舊金山紀事報報導，布里德上任後施行了幾項打擊毒品氾濫的政策，但田德隆區的街頭仍然聚集著販毒吸毒的人，芬太尼服用過量致死的案例仍多，布里德面臨的11月選舉受到嚴厲挑戰，仕途上似乎陰雲密布。或許是過去的方式沒成效，布里德29日祭出反方向的一招，改採鼓勵戒毒的方式，拿現金做為釣餌。

舊金山的成人輔助計畫(Adult Assistance Program)中，有大約5200無收入或低收入 市民，這些人每月得到地方政府補助生活費用。如果該人是遊民，每月領取109元，如果是有住屋的，最高每月可得712元。

今年3月的選舉中，市民以相當大的差距通過F提案(Proposition F)，該案將從明年1月1日起生效。該法給予地方政府權力，給上述濟貧措施的受益人進行每月藥檢，如果被測出使用毒品，又拒絕接受政府提供的免費戒毒治療，政府可以停發救濟金。

「要現金、不要毒品」措施的對象也是這些人，但卻是用發現金鼓勵戒毒的方式，如果每周得100元，對這些每月最高得到712元的人來說，每個月有機會發一筆小財。布里德上任以來三年半，用在戒毒等方面的經費已達2000萬元，但各項計畫並沒有實質成效的客觀評估，有些反布里德的人士覺得她就是把錢丟進水裡，以為多撥經費就解決了問題。

雷蒙(Billy Lemon)是戒毒者互相支援組織「卡斯楚鄉村俱樂部」(Castro Country Club)的執行總監，他表示他從前也是用毒成癮的人，後來接受了類似的獎勵計畫，終於把安非他命(methamphetamine)毒癮戒掉了。他說：「有些人會說，為什麼要把納稅人的錢花在毒蟲身上？從我自身的例子可以看到，小小的現金獎勵，可以激發成癮者有戒毒的目標，除了拿到獎勵之外，每次藥檢呈陰性，也給戒毒者一個興奮的激勵，讓他們希望擺脫毒癮。」