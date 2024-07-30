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防止逃票 舊金山灣區捷運安裝全新閘門

編譯組／綜合報導
舊金山捷運BART第一套新式檢票閘門的安裝工作正在Civic Center站進行。（電視新聞截圖）
舊金山捷運BART第一套新式檢票閘門的安裝工作正在Civic Center站進行。（電視新聞截圖）

據SFGATE報導，舊金山捷運（BART）第一套新式檢票閘門的安裝工作正在進行中。

該機構正在Seventh Street入口處的Civic Center站大廳層（concourse）北端安裝這些旨在防止逃票的閘門。據 BART發布新聞稿稱，安裝工作已於上周四（25日）開始，預計將耗時數周。

今年早些時候，捷運在West Oakland站混合安裝了三種不同新閘門的雛形。在分析了過去幾個月在West Oakland站收集到的現場測試結果後，BART從中挑選了一個雛形在全系統安裝。

捷運發言人菲利皮（Chris Filippi）在一封電子郵件中告訴SFGATE，今後，新的檢票口將包括兩塊透明的聚碳酸酯（polycarbonate）面板，外框為不鏽鋼。菲利皮說，這種特殊的設計 「既能防止逃票，又有溫馨的外觀」。

今年4月，工作人員在市民中心BART站月台的電梯入口處安裝了一個新閘門。在安裝新閘門的同時，車站的其他BART入口將保持開放。

BART正斥資9000萬元全部更換其系統中的700個收費站，努力將乘客數量恢復到疫情之前的水平。許多乘客將安全問題作為放棄BART的原因之一，而BART將新的檢票口作為其提高列車安全性計畫中的一項內容。

今年早些時候，BART宣布Montgomery站、Powell Street站、第24街站、舊金山國際機場站（San Francisco International Airport）、Fruitvale站、Richmond站和Antioch站也將在未來幾個月內安裝新閘門。

捷運 舊金山 疫情

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