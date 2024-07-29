華裔社區領袖 薩拉度加應援李卡多

薩拉度加-洛斯加圖聯合學區委員會主席曾景琳等華裔社區領袖在薩拉度加為李卡多（Sam Liccardo）競選16選區國會議員應援。（記者徐蓓蓓╱攝影）

薩拉度加-洛斯加圖聯合學區委員會主席曾景琳（Katherine Tseng）等華裔 社區領袖，28日在薩拉度加舉辦活動為李卡多（Sam Liccardo）競選16選區國會議員造勢。李卡多本人來到現場與華裔社區成員交談，在活動現場簡短發表政見，並接受市民提問。

本次活動的共同主持人有薩拉度加房東協會主席熊國祥（Ellis Hung）、退休 房地產開發商羅先建（Edwin Law）、薩拉度加市計畫委員李萍（Ping Li）、薩拉度加前市長、箱根基金會主席朱淑玲（Emily Lo）、退休上市公司執行長盧昭信以及薩拉度加市議會議員佩吉（Chuck Page）、聖他克拉拉縣公園和休閒委員會委員米勒（Howard Miller）等。

李卡多表示，自己從小在薩拉度加長大。雖然長大後搬到了聖荷西 ，依然對這裡有著很深的感情。他追憶了自己在喬治敦大學就讀期間，曾經為聖荷西出身的國會議員峰田良雄（Norman Mineta）工作，以及一樁與前總統柯林頓相關的軼事。

李卡多強調了自己在國會和來自兩黨的議員工作的經歷，表示自己競選國會議員，是因為「這是我們需要切實解決問題方法的時候」。而現在分裂的國會，比以往任何時候都更需要能夠跨越黨派之爭，讓國會兩黨走到一起解決實際問題的人。

李卡多提到高昂的資本利得稅限制了房產的流轉，導致了住房危機。現有的25萬的房產資本利得稅免稅額度還是1997年制定的，但房產價格已經飛漲了。就算是要和居民消費價格指數上漲持平，這個數字也要翻倍。他認為，需要讓市場上有更多的房產流通，減少年輕家庭購房的難度。

現場與會的一些市民表示，自己此前對選舉狀況並不是太了解，但是因為聽到活動主持人的推介所以前來參加，也希望藉此機會了解李卡多的政見。

另一些居民則追憶了自己人生中與李卡多的交集，並特別提到李卡多擔任聖荷西市長期間，曾經就華裔移民歷史上遭遇的不公正而正式道歉。而現在的市府大樓所在地，正是聖荷西歷史上屢遭焚毀的五個華埠的其中之一。