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聯邦參議員候選人謝安達：捍衛台灣人民權利 不加劇美中緊張

記者劉先進╱屋崙報導
聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。（記者劉先進╱攝影）
聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。（記者劉先進╱攝影）

聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。謝安達說，美國必須努力處理好美中關係，要繼續捍衛台灣人民管理自己的權利，與此同時，也非常注意切勿採取不必要的措施，以免加劇與中國緊張關係。

謝安達11月將與前職棒明星球員、共和黨籍候選人加維（Steve Garvey）決選參議員席位。考慮到加州是藍州，共和黨人上一次在全州贏得席位還是2006年，且加維沒有太多從政經驗，謝安達很可能輕鬆獲勝。

聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在...
聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。（記者劉先進╱攝影）

28日的見面會，亞裔社區民選官員和代表雲集。阿縣越南華裔估值官羅峰（Phong La）擔當主持人。阿拉米達縣議員譚蓮娜、屋崙市議長勵琪、金山市府規畫委員會委員蘇勵妍（Lydia So）、屋崙華促會理事會主席莊錦鎮、阿拉米達亞裔進步聯盟（Asian American for Progressive Alameda）主席彭一玲等出席。

羅峰表示，謝安達為加州人民服務數十年，在聯邦檢察官辦公室開始職業生涯，後來進入州參議會，又當選國會議員。他確保要發動政變、參與國會山暴亂的人被追究責任，也曾彈劾前總統川普。

謝安達說，在過去數年，工作重點是維護民主。這段時間，民主受到極大威脅。有太多人願意讓一個自以為是的垮台者拆毀許多機構。歷史學家卡羅爾（Robert Carroll）曾說，權力並不像它所揭示的那樣腐敗。而在過去幾年，權力揭示很多東西。揭露太多與他共事、曾讓他欽佩之人，「自建國以來，美國就流淌著深深的偏見。這種偏執從來沒有遠離過政府，總是會被心甘情願的煽動者所利用。這就是為什麼在疫情期間，我們看到蠱惑人心的人，如此輕易地操縱對亞太裔社區的仇恨。在過去幾年中看到各種種族仇恨被釋放。」

聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（左），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔...
聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（左），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。阿縣亞裔估值官羅峰（右）作為活動主持人。（記者劉先進╱攝影）

謝安達說，過去幾年，針對亞太裔社區的仇恨如雪崩般席捲而來。有時是在網上表達仇恨，有時是人們走在街上向鄰居吐口水或威脅他們，令人不齒。有一些資源可以用來解決問題。「坦率地說，我認為最重要的資源就是每個人，大聲疾呼，予以譴責，而不是保持沉默。」他還呼籲，積極主動地投入資源，在發生襲擊和犯罪之前保護社區成員。比如利用撥款權力，支持優秀社區組織。投入資源克服語言障礙，發展執法部門和社區之間的密切關係，竭盡所能打擊仇恨和暴力。

對於不少州出台禁止或限制華人購買不動產的法案，謝安達說，首先需要在州一級與這些法律作鬥爭，「揭露這些法律的本質，那就是偏執和立法形式。這正是雙重忠誠和誹謗的核心所在。我們需要確保它永遠不會制度化，或者當各州採取行動時，改變這些州的立法機構。確保司法部利用民權部門去攻擊歧視性法律。」

謝安達說，鑒於美中之間的敵對狀態，美國與亞洲的貿易可能會發生變化。與亞洲各國的貿易可能會增加，與中國本身的貿易可能不會減少，但增加的速度放慢，這取決於兩國關係變得多麼緊張。美國須努力處理好美中關係，當中國在南海進行軍事侵犯時，要予以回擊。要繼續捍衛台灣人民管理自己的權利，與此同時，也非常注意切勿採取不必要的措施，以免加劇與中國緊張關係。「即使緊張關係不時增加，也必須確保不會蔓延成針對美籍華人的仇恨。」

聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在...
聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff），28日在屋崙華埠舉行與亞太裔社區見面會。（記者劉先進╱攝影）

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