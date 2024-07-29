聯邦參議員候選人謝安達：川普范斯蠢話愈多 選民愈挺賀錦麗

聯邦參議員候選人謝安達說，范斯和川普說的蠢話愈多，就愈會推動選民支持賀錦麗。（記者劉先進╱攝影）

在28日的與亞太裔社區見面會上，聯邦參議員候選人、現任30區國會眾議員謝安達（Adam Schiff）說，川普 競選搭檔、共和黨副總統候選人范斯 （JD Vance）有關賀錦麗 沒有孩子、悲慘貓女的言論，愚蠢至極，「范斯和川普說的蠢話愈多，就愈會推動選民支持賀錦麗。」

謝安達曾公開呼籲總統拜登退選。最終拜登也迫於壓力等多種原因不再參選。謝安達28日稱讚說，這是一種無私的愛國主義行為。「他如此優雅地將火炬移交給下一代，只會讓他的政治遺產更加光輝燦爛。」

謝安達說，在賀錦麗宣布參選後的一個多星期裡，能看到支持的浪潮，選民熱情如潮。年輕人很有可能通過投票決定這次選舉，現在他們感到有非常強大、令人信服的理由去投票。在所有人推動下，賀錦麗將成為下一任總統，「她有效地提出了反對川普的前瞻性的理由，說明她能為國家做些什麼，讓經濟為人民服務，以及川普是如何想把美國拖回石器時代。」范斯最近提及，賀錦麗等民主黨政客是「一群沒有孩子、生活悲慘的貓女」。

回答本報提問時，謝安達說，范斯的言論暗示，沒有孩子的女性，在某種程度上與國家沒有利害關係。這既荒謬又可恥、愚蠢至極。共和黨及其競選活動用誹謗攻擊賀錦麗，但她正在奮力反擊。她的競選活動很成功，能看到大家的支持。「范斯和川普說的蠢話愈多，就愈會推動選民支持賀錦麗。就在前幾天，川普又誇誇其談，這恰恰說明川普和范斯是多麼不適合擔任公職。」