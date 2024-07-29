矽谷科技營 體驗Yo-Kai無人販售機 拉麵90秒到手
舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷科技營，27日來到機場雅樂軒（Aloft）酒店，體驗擺放在酒店大堂的Yo-Kai無人販售機。十幾種不同風味的拉麵能夠在90秒內製作完成，售價也僅是13元左右，全程無需人工。
Yo-Kai首席財務官Amanda Tsung表示，無人販售機的適用場景包括商場、機場、公司、學校等。從2016年創立至今，目前已有超過250台機器在全世界各地運行。
Amanda向學員介紹了無人販售機的工作原理，研發過程以及優勢。她表示，第一台原型機成功打入無人車製造商Tesla的公司。創始人馬斯克（Elon Musk）在吃下販售機製作的拉麵後十分驚喜，並發布一條推特幫助宣傳。這也幫助Yo-Kai的無人販售機概念進入更多科技公司。
Yo-Kai料理長莊國華負責開發無人機菜品。他表示，成立初期販售機菜單上只有兩個單品，現在已經有能力製作30多種小吃，食品安全得到農業部（USDA）的認證。機器根據使用場景會自動進行清潔，人力只需要補充原材料即可。每一個學員都拿到熱騰騰的麵。
學員曾柏予告訴記者，因為他喜歡吃溏心蛋，所以選了一份有溏心蛋的擔擔麵。他說，麵很好吃，味道很濃厚。而且這個創業想法很好，解決了傳統拉麵店人力成本高的問題。學員朱振禹則表示，麵吃起來整體感覺不錯，但如果能夠在點餐時增加軟硬度的選項，滿足不同人的口味，會更加完美。
上一則
華裔社區領袖 薩拉度加應援李卡多
下一則
FB留言