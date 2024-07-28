巴奧開幕式門票貴 灣區選手家人選擇看電視轉播

由於巴黎奧運開幕式門票價格昂貴，加上安檢措施嚴格，灣區奧運選手家人選擇收看電視轉播。（美聯社）

灣區 拍達路瑪（Petaluma）居民史特斯（Andrew Stess）的18歲女兒米娜（Minna Stess）是這屆巴黎奧運 美國代表隊的公園滑板選手，他和妻子佛朗哥（Moniz Franco）在凱旋門附近租了一棟房子，和其他家人在這裡一起欣賞美景、享用佳餚、享受奧運前的熱鬧氣氛，同時坐在沙發上觀看了26日舉行的奧運開幕式。

為了看女兒乘坐由詹皇（LeBron James）率領的美國代表隊船隻在塞納河上進場，在開幕式舉行前，史特斯特別查看了門票價格，但能找到的最便宜價格是每張1600元。

史特斯和妻子仔細思量，在巴黎嚴密的安保措施下，要在雨中坐等幾個小時，只為一睹米娜瞬間閃過的遙遠身影，到底值不值得。

史特斯在開幕式前接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）訪問時說：「我不知道那會是什麼樣的經驗，會是讓人驚嘆的美麗經驗？還是完全混亂、什麼也看不見的狼狽？所以我並不是那麼在乎有沒有親眼觀看，畢竟這是一大筆錢。」

史特斯的想法反映出民眾面對巴黎奧運的普遍情緒，不但時時刻刻遇上安全檢查，開幕式和觀賽的門票價格之高也讓人望而卻步，不如收看電視轉播。

儘管美國奧林匹克委員會並不提供開幕式門票給運動員家屬，但他們會提供運動員出賽的每場比賽兩張門票。這意味著代表美國參加三人籃球賽（3x3 basketball）的運動員巴利（Canyon Barry）的母親琳恩（Lynn Barry）能入場觀看兒子的比賽。

琳恩也上網查過開幕式門票票價，發現每張票價格大多介於2000元到3000元之間。於是，她也選擇在美國籃球運動員及其家人下榻飯店的大廳，透過大螢幕電視觀看開幕式。她說：「這麼多錢可以在法國吃上很多餐很棒的晩餐。」

事實上，琳恩是前金州勇士 隊前鋒、籃球名人堂成員瑞克‧巴利（Rick Barry）的妻子，瑞克‧巴利將於28日抵達巴黎，加入妻子前往觀看其子出賽。