灣區Google母公司Alphabet旗下Verily 總部將遷德州

Alphabet 旗下的醫療保健子公司 Verily Life Sciences 宣布計畫將公司總部從舊金山南部遷至達拉斯，但不會在灣區裁員。（取自pexels）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，Google母公司Alphabet旗下的醫療保健子公司Verily Life Sciences宣布，計畫將公司總部從舊金山南部遷至達拉斯（Dallas）。

Verily本周在社交媒體上發表聲明，強調自三年前在北德州 （Texas）開設辦事處以來，該公司在該州醫療保健和科技領域進行了重要參與，也因此促使此次搬遷。

聲明說：「該地區提供了一個不斷增長的健康和技術人才庫，並為Verily提供了一個美國中部的辦公地點，成為我們在東西海岸辦公室的連接點。隨著達拉斯產業和地區人口的增長，我們期待著在未來幾年裡作為經濟參與者和社區領導者，繼續為該地區做出貢獻。」

Verily發言人向「紀事報」證實了公司的搬遷，但強調公司將繼續保留在灣區 的業務，以及在波士頓（Boston）和北卡羅來納州洛麗市（Raleigh, N.C.）的辦事處。

這位發言人說：「灣區是醫療保健和技術的交匯點，它將繼續成為重要的生物技術和技術中心。我們在灣區的辦事處有500多名員工，未來幾年我們將繼續在聖布魯諾（San Bruno）和山景城（Mountain View）的辦公地點進行招聘和投資。」

預計此次搬遷不會造成工作崗位流失。加州 就業發展廳（California′s Employment Development Department）向「紀事報」證實，未有人因這一決定而提交裁員通知。

Verily公司脫胎於Google的 「不可能工廠」（Moonshot Factory），其目標是通過研究和融資使個性化醫療服務更加經濟實惠。首席執行長萊特（Stephen Gillett）在2021年啟動北德州的業務後搬到了達拉斯，首席法務官奧唐納（Laura O'Donnell）和首席營收官拉賈戈帕爾（Bharat Rajagopal）也常駐達拉斯。

根據招聘信息，公司打算在未來18個月內將達拉斯的60名員工增加一倍，新招聘的員工主要從事銷售、綜合和行政工作。

近年來，包括甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）和太空探索技術公司SpaceX在內的其他加州公司紛紛將總部遷往德州，Verily公司也加入了這些公司的行列。

2020 年，該公司在加州28個縣開展了價值5500萬元的冠狀病毒測試項目，但舊金山和阿拉米達（Alameda）縣因擔心隱私和公平問題，在七個月後終止了合作。

2023年1月，Verily 將其1600名員工裁減了15%，約240人。