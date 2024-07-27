金山入室大盜 栽在照顧嬰兒慈父手裡

舊金山地檢長謝安宜說，經過陪審團審判，將38歲的佩雷斯定罪。他犯下多起汽車和入室盜竊罪以及破壞他人財產罪。（記者劉先進╱攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）26日表示，經過陪審團審判，將38歲的佩雷斯（Darvin Ramirez-Perez）定罪。他犯下多起汽車和入室盜竊罪以及破壞他人財產罪。曾在淩晨用撬棍強行打開住戶的前門。屋主當時照顧嬰兒，並未睡覺，透過監控攝像頭看到並報警，警員在一個街區外將其逮捕，當時他攜帶著各種盜竊工具，包括撬棍、破窗器和噴燈。

謝安宜說，感謝陪審團在此次審判中提供的服務。「陪審團的裁決讓佩雷斯對自己的多項罪行負責，並確保他將承擔後果。」

根據庭審中出示的證據和其他證詞，佩雷斯的犯罪活動，從2021年3月持續到2023年2月，從汽車盜竊升級到入室盜竊。2021年3月15日，他在聯合廣場附近，用火花塞打碎一輛福特F-150的車窗，偷走一個手提箱。但很快就被抓獲，身上攜帶贓物和一把藏匿的砍刀。2021年8月18日，他在田德隆一輛被盜車輛附近被發現，身上有鑰匙和盜竊工具。

2022年11月20日，他闖入列治文區一戶人家的車庫，偷走價值1萬元的自行車。2022年11月28日，他攜帶包括噴燈在內的一系列盜竊工具，闖入列治文區一住戶車庫，但在觸發警報後逃離。2023年2月14日淩晨5時30分，他用撬棍強行打開下太平洋高地社區（Lower Pacific Heights）一戶人家的前門。屋主當時甦醒，正照顧嬰兒。透過監控攝像頭看到，於是報警，警員在一個街區外將他逮捕，他攜帶著各種盜竊工具，包括撬棍、破窗器和噴燈。

地區助理檢察官馬里奧（Edward Mario）說，佩雷斯一次又一次地將目標鎖定在熟睡的屋主及其子女家中。即使受害者沒有受到身體傷害，入室盜竊也給他們留下深刻的人身侵犯和創傷。被告將因多次造成這種創傷而被追究責任。佩雷斯目前在押。宣判時間定於8月19日。