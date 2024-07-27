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屋崙政治組織 反對罷免盛桃和官善貞

記者劉先進 / 屋崙報導
屋崙崛起行動執行總監托雷斯說，罷免行動不是為了人民，也不是由人民發起的，是由富有的精英和房地產開發商資助的。（記者劉先進╱攝影）
屋崙崛起行動執行總監托雷斯說，罷免行動不是為了人民，也不是由人民發起的，是由富有的精英和房地產開發商資助的。（記者劉先進╱攝影）

政治組織屋崙崛起行動（Oakland Rising Action）26日舉行記者會表示，反對罷免屋崙市長盛桃（Sheng Thao）和阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）。認為罷免行動是由富有的精英和房地產開發商資助的，罷免公投會浪費公共資金，企圖劫持選舉的行為很危險。

這也是罷免盛桃放入公投，且FBI搜查盛桃住所後，她獲得的罕見支持。不少原有的盛桃支持者或同盟，都在搜查事件後惜字如金。

屋崙崛起行動政策總監馬尼戈（Pecolia Manigo）說，該政治組織由種族正義、社會正義、環境正義和經濟正義組織組成，相信能夠改變屋崙的政治面貌。

屋崙崛起行動執行總監托雷斯（Evelyn Torres）說，阿縣的進步政策和價值觀目前正受到圍攻。這些罷免行動不是為了人民，也不是由人民發起的，是由富有的精英和房地產開發商資助的，目的是削弱真正的選民。「我們反對這些對民主進程的攻擊。」

她說，針對官善貞的罷免行動已耗資300多萬，預計罷免行動還將花費數百萬資金。這些企圖劫持選舉的行為很危險。資金本可以更有效地用於解決社區的關鍵需求，而不是面臨出於政治動機的罷免。

罷免盛桃成功進入公投放上選票至少一個多月時間，為何如今才宣布反對？托雷斯說，因為對話溝通需要花費時間。「呼籲採取行動的人不僅要加入，還要開始宣導教育，讓大家瞭解罷免的成本。我們真的希望，（選舉前）三、四個月能成為一次教育活動，讓人們瞭解罷免對社區的影響、對財政的影響。」

她表示，反對罷免，是因為要確保民主，「我希望看到，屋崙經濟在未來數個月如何發展，我不能告訴你11月會發生什麼，市長可能會被罷免，也可能不會。但我們能做的是，確保積極努力改善屋崙，讓那些有不同意見的人知道，需要帶回城市發展的正軌。盛桃是市長，在治理屋崙，我們不能因為有罷免就停止城市運作。」

民主復興俱樂部的德雷克說，盛桃是屋崙現在需要的市長。（記者劉先進╱攝影）
民主復興俱樂部的德雷克說，盛桃是屋崙現在需要的市長。（記者劉先進╱攝影）

來自民主復興俱樂部的德雷克（Pamela Drake）說，盛桃是屋崙現在需要的市長。「她是一個有創造力、有思想的人。她說話很快，但非常有思想。她對屋崙那些正在掙扎的家庭的真正需要有著深刻的理解。」

罷免 屋崙 公投

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