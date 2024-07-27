同份清單總費用價差一半 12家舊金山超市哪家最便宜？

舊金山紀事報訪查，在12家超市中，Grocery Outlet除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的；但並沒有哪家商店的商品一直是最貴的。（電視新聞截圖）

為了尋找舊金山 最便宜的食品超市，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一組記者帶著九種超市常見食品的清單，去了Andronico's 、Bi-Rite Market、Casa Guadalupe、Grocery Outlet、Gus's Community Market、H-Mart、Lucky、Luke's Local、Mollie Stone's、Safeway、Trader Joe's 和 Whole Foods Market 12 家不同的商店，並記錄了每個地方的價格。

結果是他們發現，Grocery Outlet Bargain Market這家超市的價格最低，總費用不到最貴商店 Bi-Rite Market總費用的一半。

人們通常認為像Grocery Outlet這樣以轉售其他市場庫存過剩商品而聞名的折扣店，通常能提供比本地和有機食品店更便宜的產品。但事實並非如此，「紀事報」記者因此對全市食品超市的具體價格進行了深入調查。

在每家商店，他們都查看了牛油果、麵包、雞蛋 、絞牛肉（ground beef）、牛奶 、醬油、義大利麵、草莓蜜餞和黃洋蔥的價格。如果商店沒有銷售尺寸完全相同的商品，他們就調整價格，使其具有可比性。如果商店出售同一商品的多個版本，他們會記錄最低價格，包括打折價。

以下是他們的有趣發現。

牛油果：各家商店對牛油果的定價大相逕庭：只提供有機牛油果的商店（如 Mollie Stone's 和 Bi-Rite）賣的牛油果特別貴，三個的價格超過10元。但同樣出售有機牛油果的 Luke's Local，三個牛油果的價格僅為 5.97元。即使是非有機品種，不同商店的價格也相差 3到4 元。此外，Grocery Outlet 一袋 2 磅重的迷你牛油果僅售 2.99 元，而兩個普通牛油果的總價為 4 元。

絞牛肉：碎牛肉的價格差異也很大，最貴的 Bi-Rite 每磅11.99元，是最便宜的 Grocery Outlet 每磅3.48元的三倍多。當然，質量和來源也各不相同： Bi-Rite 的肉類櫃檯出售牧場飼養的牛肉，標榜產自美國西部。Grocery Outlet 最便宜的產品是 Wilmar Meat 80% 瘦、20% 肥的碎牛肉。

雞蛋：上限一些本地產的有機雞蛋一打售價高達14.99元，下限每家商店出售的最便宜的一盒雞蛋的價格差異較小： H-Mart 最便宜的一盒僅售2.99元，而 Safeway 最便宜的一盒卻高達5.99元，是所有商店中最貴的。

黃洋蔥：洋蔥的價格差異最小，他們走訪的大多數商店中，洋蔥的質量都很高。

結論：Grocery Outlet 在他們查看的大多數產品中都勝出： 除了牛油果、雞蛋、醬油和黃洋蔥外，它出售的所有商品都是最便宜的。不過，沒有哪家商店的商品一直是最貴的。Bi-Rite市場通常以本地農產品和與之相匹配的價格而聞名，它的總價最高，但在牛油果、麵包、牛奶、草莓蜜餞和黃洋蔥方面，它的商品實際上比其他幾家商店便宜。