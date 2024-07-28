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市長話金山／華埠藝術家名冊甄選 即起申請

市長布里德辦公室提供
市長布里德代表舊金山簽署「舊金山與廣州友好合作交流城市備忘錄」。（市長辦公室提供）
市長布里德代表舊金山簽署「舊金山與廣州友好合作交流城市備忘錄」。（市長辦公室提供）

親愛的讀者們：

最近，我與舊金山藝術委員會和舊金山中華文化中心共同宣布推出華埠藝術家名冊，這前所未有的呼籲旨在邀請與華埠有聯繫的藝術家參與，這些藝術家將獲得資格參加在華埠即將進行的多個公共撥款藝術項目的評選。

華埠藝術家名冊的資格請求，將用於選擇藝術家在華埠三個資本改善項目中創作和展示他們的藝術作品，這些項目華埠居民包括移民家庭常到獲取重要服務和交際的地點，包括花園角廣場、華埠公共衛生局和華埠麥禮謙公共圖書館。

舊金山市長布里德啟動首屆「華埠藝術家登記冊資質證明申請」。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德啟動首屆「華埠藝術家登記冊資質證明申請」。（市長辦公室提供）

無論現居任何地方，只要曾經居住在華埠或與華埠有其他重要聯繫的藝術家，都可以申請。申請可以通過藝術委員會網站的資格請求頁面（sfartscommission.org/chinatownartistregistryrfq）在線提交，截止日期是2024年9月

11日。入選藝術家將於2025年初簽訂合同。要了解更多詳情，請聯繫藝術委員會（電郵：[email protected]，電話：415-252-2229）。中文協助請聯絡中華文化中心（電郵：group [email protected]）。

華埠藝術家名冊是一種慶祝和豐富華埠及舊金山社區文化遺產的方式，通過將獨特且鼓舞人心的藝術作品融入這些重要的社區空間。藉此挖掘藝術家的創意，突顯並提升這令人驕傲的社區，同時為未來的世代創造美麗和歡迎的環境。

舊金山的社區來自世界各地，我們亦因此而引以為榮。今年4月我外訪中國時，有機會看到深圳、廣州、北京和上海的風采。其中一個機會是參觀廣州的舊城區—它豐富的歷史和建築讓我想起舊金山的華埠。

我們知道廣州和舊金山一直是促進文化交流和經濟合作的世界夥伴—廣州是進入中國市場的主要門戶，而舊金山是全球科技和創新的樞紐。我因此很榮幸與中華總會館和Global SF的一眾領袖正式簽署將舊金山和廣州建立為友好城市的諒解備忘錄。

就在兩個月前，我們還與中國廣東省的深圳建立了友好城市關係。

舊金山許多華人社區成員來自廣東省，這些聯繫是我們共有歷史的生動見證，也是我們未來合作的基礎。在我們推進新的合作關係同時，我們將在共有的歷史基礎上，創建充滿創新、理解和合作的未來。

舊金山是國際合作夥伴，沒有其他城市的合作，我們就不能有今天的成就。作為全球最頂尖城市之一的市長，我將致力於加強與世界各地城市的聯繫。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

舊金山市長布里德參訪華埠社區發展中心。（市長辦公室提供）
舊金山市長布里德參訪華埠社區發展中心。（市長辦公室提供）

華埠 舊金山 移民家庭

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