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高苑工商出戰小馬聯盟世錦賽 僑胞出錢又出力

記者孫愛薇／佛利蒙報導
高苑工商棒球隊在比賽中場，圍繞成一圈喊口號彼此加油打氣。（記者孫愛薇／攝影）
高苑工商棒球隊在比賽中場，圍繞成一圈喊口號彼此加油打氣。（記者孫愛薇／攝影）

高雄高苑工商棒球隊21日到25日間在舊金山灣區調時差與球隊訓練，備戰26日的小馬聯盟PALOMINO帕馬級世界青棒錦標賽，在灣區期間，不少僑胞聽聞球隊的到訪，紛紛在球隊與灣區球隊訓練賽或自主訓練時，前來觀看球隊，為台灣球隊加油打氣。

北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文澤（阿文哥）表示，這次接待球隊是由北美台灣一級棒聯盟主動發出邀請，全程由僑胞與贊助商的經費來支持球隊住宿、交通與飲食，大多數球員都是第一次踏上美國土地，台灣球隊並沒有什麼機會與美國球隊比賽，能在世錦賽前讓球隊與美國球隊切磋非常重要。

剛好在舊金山灣區拜訪親友的高苑工商棒球隊前校友暨桃園成棒教練黃義哲，在聽聞球隊在灣區備戰，在球隊作自主訓練時，驅車前來到場邊觀看，黃義哲提到能在遙遠的美國，再度遇到台灣的棒球隊，又剛好是自己的母校，心情上非常感動。

台美史料中心的創辦人暨醫師蔡和杰觀看22日高苑工商與灣區球隊的訓練賽，他在社交平台上分享，「這些來自高雄的男孩們，真的很會打球，有才華又有紀律！」該場比賽最終以5比0，由高苑工商獲勝，台灣投手的球速達到了 80到85英里，他還提到，據說6號球員已被台灣的職業球隊簽下了。

23日高苑工商棒球隊在舊金山灣區第二場訓練賽，安排隊戰位在北灣全美強隊Top Tier球隊，高苑以14比0完封對手，並獲得美國第一級運動學校St Mary′s College棒球隊教練的讚賞，免費提供台灣球員一個小時半的打擊練習指導。

高苑工商棒球隊25日抵達德州，26日第一場世錦賽首戰告捷，以5比2，打敗美南區代表也是傳統強隊的德州Brownsville，在首戰中，第一局先靠6號球員的場外全壘打奪得領先分數，更一路領先到比賽結束，晉級前八強 ，接下來將對上美東區代表隊。

在灣區的暖身訓練賽中，高苑工商兩場比賽皆完封對手。（蔡和杰提供）
在灣區的暖身訓練賽中，高苑工商兩場比賽皆完封對手。（蔡和杰提供）

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