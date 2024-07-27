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公園山火延燒 驚見火龍捲風 火勢控制率零

編譯組／綜合報導
「公園山火」表現出極端且異樣的火災行為，低濕度和大風助長了它的蔓延。（電視新聞截圖）
「公園山火」表現出極端且異樣的火災行為，低濕度和大風助長了它的蔓延。（電視新聞截圖）

舊金山標準報（San Francisco Standard）及舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，北加州庇優特縣（Butte County）遭遇的「公園山火」（Park fire），快速延燒，截至26日下午，「公園山火」已燒毀17萬8000英畝土地，是今年來加州最大山火。

奇可市（Chico）擁有10多萬人口，位於大火燃燒區以南，與2018年「坎普山火」（Camp fire）燒毀的地區相鄰。那場大火幾乎燒毀了天堂鎮（Paradise）和馬Magalia鎮，造成85人死亡，至今仍是該州死亡人數最多、損失最大的野火。

低濕度和大風助長了「公園山火」的蔓延，加州今年最大的火災已蔓延至特哈瑪縣（Tehama County）。兩個縣的部分地區都發布了撤離令，紅旗警告（red-flag warning）範圍更廣。

周四（25日）晚上到周五凌晨，大火的東部邊緣出現了爆炸性增長，將大火直接推向32號公路，並引發了新的疏散命令。火勢非常猛烈，出現了罕見的火龍捲風（fire tornado）。加州森林防火廳（Cal Fire）稱，火勢控制率為零，至少有134處建築（包括房屋和其他類型建築）被燒毀。

「公園大火」是在周三（24日）晚上發生的，據稱當時一名男子點燃了一輛汽車，並將其推入奇可市最大的綠地畢德維爾公園（Bidwell Park）的峽谷中，導致汽車滾下60呎高的堤壩。當局於周四（25日）逮捕了42歲的斯托特（Ronnie Dean Stout），並指控他故意縱火。斯托特將於周一（29日）接受傳訊。

「這場大火表現得異常兇猛，」洛杉磯加大氣候科學家斯溫（Daniel Swain）說：「它表現出極端且異樣的火災行為，在溫和的風力下蔓延速度非常快，同時植被達到了創紀錄的乾燥程度。」

大氣低層仍然不穩定，風向可能會急劇變化，這可能意味著野火行為會更加混亂，可能會出現旋轉火柱（rotating fire columns）甚至更多的火龍捲風。在這種天氣條件下，預計大火將向北蔓延，燒穿特哈瑪野生動物區，越來越靠近36號公路，並威脅到Paynes Creek和Mineral社區。

斯溫說：「這確實是過去幾年中加州發生的第一場我認為行為非同尋常的大火，這不是一件好事。」

加州 山火 舊金山

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