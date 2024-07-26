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民主黨背書 布里德重大利好 抨擊競爭者散布謊言

記者劉先進╱舊金山報導
連任遭遇強烈挑戰的舊金山市長布里德迎來關鍵利好消息，舊金山民主黨中央委員會(DCCC)投票決定，該黨唯一背書的市長候選人為布里德。（記者劉先進╱攝影）
連任遭遇強烈挑戰的舊金山市長布里德迎來關鍵利好消息，舊金山民主黨中央委員會(DCCC)投票決定，該黨唯一背書的市長候選人為布里德。（記者劉先進╱攝影）

連任遭遇強烈挑戰的舊金山市長布里德迎來重大利好消息，舊金山民主黨中央委員會(DCCC)投票決定，唯一背書的市長候選人為布里德。在25日的記者會上，她抨擊競爭者散布謊言，並認為自己是個改革者，將在未來做出更多改變。

金山民主黨中央委員會的職責之一是決定背書金山市長、市議員、教委等候選人。很多選民平常不太深入瞭解政治，就會參考委員會的背書名單，決定投票給誰。委員會還監督金山所有特許民主黨俱樂部。除背書外，還發送郵件、登記並發動選民投票，是政治籌款的主要來源。布里德將出現在所有與選民的溝通中，包括郵件、廣告和傳單。她也將出現在黨選舉部的選票簿中。

布里德主要進步派對手是市議長佩斯金(Aaron Peskin) 。後者獲得金山最大的代表城市工人的工會 SEIU 1021和全國醫療工人工會當地分會的支持。其他候選人中，前市議員麥法恩(Mark Farrell)獲得億萬富翁支持的溫和派團體TogetherSF和Neighbors for a Better San Francisco，以及該市建築和建築行業工會的支持。非營利組織創始人兼Levi Strauss繼承人羅偉(Daniel Lurie)，獲得鄰居的支持及前市長兼警長喬丹(Frank Jordan)的背書。現任市議員安世輝(Ahsha Safai)得到金山聯合教育者組織以及建築和建築行業貿易委員會的支持。

金山民主黨中央委員會主席湯曉慧(Nancy Tung)說，布里德帶領金山度過全球疫情危機，並確保金山的復蘇之路。「在這個經濟復蘇的時期，我們需要有一個人掌舵，瞭解金山的方方面面，要有社區關係，把握城市脈搏。布里德具備這些條件。」

州參議員威善高稱讚布里德的領導力。（記者劉先進╱攝影）
州參議員威善高稱讚布里德的領導力。（記者劉先進╱攝影）

州參議員威善高(Scott Wiener)說，金山擅長的事情之一，就是培養最優秀的領導人，包括即將競選總統的副總統賀錦麗、現任市長布里德。「市長關乎未來，關乎是否認真對待住房問題。儘管有些人對建造更多住房的想法不滿，但布里德一直堅定地站在那裡。」

布里德說，當回顧城市的歷史時，「我就是變革者。這意味著瞭解金山所有社區的深度，而不僅僅是城市的一部分。變革是理解鬥爭和挑戰，並做出艱難決定，共同努力。」她提及自己的政績，包括應對疫情挑戰，犯罪率降到10年來最低，人們不再流落街頭，公園比以前更好。

金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）稱讚說，布里德帶領金山度過...
金山民主黨中央委員會主席湯曉慧（Nancy Tung）稱讚說，布里德帶領金山度過全球疫情危機，並確保金山的復蘇之路。（記者劉先進╱攝影）

布里德說，大家有機會在金山乃至全國確保不會倒退。在拜登總統和川普的辯論中，有人談論拜登總統和挑戰，比談論川普的一切更多。「這完全是謊言，我的一些競選對手也在用同樣手段。你可以Google搜索事實和我們的工作。」

布里德表示，她昨天訪問Sunnydale社區。在擔任市長之前，那裡被忽視，承諾的住房、健身房沒有實現。如今，建設如火如荼，「因為我讓它實現了。我從第一天起就卷起袖子，務實做事，不僅保護所有金山的工作，而且要確保城市周圍的社區，不會有我長大時的感覺：被忽視、好像並不重要。」

連任遭遇強烈挑戰的舊金山市長布里德迎來關鍵利好消息，舊金山民主黨中央委員會(DC...
連任遭遇強烈挑戰的舊金山市長布里德迎來關鍵利好消息，舊金山民主黨中央委員會(DCCC)投票決定，該黨唯一背書的市長候選人為布里德。（記者劉先進╱攝影）

民主黨 投票 拜登

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