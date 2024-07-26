矽谷科技營參觀Taelor 聽阿雅創業故事

矽谷科技營25日參觀學習台灣新創企業Taelor，體驗矽谷創新文化。前左二為阿雅。（記者葛歆睿╱攝影）

舊金山世界日報與台灣聯合報系有行旅聯合舉辦的矽谷 科技營25日參觀學習台灣新創企業Taelor，聽創辦人鄭雅慈（矽谷阿雅，Anya Cheng）分享創業故事，體驗矽谷創新文化。

Taelor是由AI驅動的男裝租賃服務公司，提供300多個品牌的產品。顧客只需支付月費，便可以按時收到搭配好的幾套服裝，不僅尺碼適合，符合個人喜好，還會考量不同的著裝場合。穿過的衣服無需清洗，寄回後就可以收到下一批服裝。如果碰到喜歡的單品，顧客也可以付款購買。

當天科技營一行來到位於海沃市的Taelor公司，在工作人員的帶領下參觀了後方倉庫，了解服裝租賃公司的工作流程，包括採購、清潔、入庫編號，到時尚搭配、線上銷售、包裝寄出。

阿雅在近一個小時的講座中，分享了她從求學、工作，再到創業的經歷。在創辦Taelor以前，她曾在麥當勞、eBay、Meta這樣的大公司任職，收入豐厚，福利待遇也很好。可是她體會到「大公司很好，但永遠是別人的公司」，作為員工很容易被取代，即使做到副總裁級別都無法對左右公司的發展方向。而且因為大公司部門多、流程複雜，對於新想法、新嘗試的實行速度遠比新創公司慢。

「在大公司工作期間所積累的經驗與人脈對創業有很大幫助。」她說，「創業的好處是什麼都會有用，以前的經驗都可以關聯起來。」

阿雅指出，她很喜歡新創圈的平等氛圍，即使年輕、經驗少，也不會被人輕視，因為大家都知道，今天的無名小卒，說不定明天就成為上市公司的老闆。她坦言，創業十分辛苦，但也很有趣，「在大公司了能做20年才能做到VP，與其他VP開會，但當了創業家，可以立刻和其他創業家交流」。

阿雅還介紹了矽谷新創公司的融資 過程，強調要先「確認產品有市場」，再知道「要多少錢」和「怎麼花」，通常需要能夠維持18個月的運營，並且在這期間將公司用戶體量做到下一個級別，才能確保在下一輪融資能夠拿到新的投資 。